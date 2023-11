Ein schmerzhaftes Ende hat in der Nacht zum Sonntag, 26. November, für einen 20-Jährigen ein Besuch in der Diskothek Grey im Konstanzer Industriegebiet genommen. Das teilte das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressenotiz mit.

Konstanz Das Gesicht der Zivilcourage ist geheilt – Hohe Strafen für Männer, die Marco Boxler zusammentraten Das könnte Sie auch interessieren

Zunächst hatte sich der junge Mann demnach mit zwei Unbekannten in der Disco gestritten. Im Bereich zwischen dem Grey und einem Reifenhandel an der Max-Stromeyer-Straße traf er sie dann wieder. Einer der beiden schlug dem jungen Mann in der Folge mehrfach ins Gesicht, der daraufhin zu Boden ging. Der 20-Jährige zog sich nicht nur einen Nasenbeinbruch und Platzwunden durch die Schläge zu, beim Sturz brach er sich auch noch den Arm.

Konstanz Schlägerei vor Disko – Polizei rückt mit Großaufgebot zum Grey aus Das könnte Sie auch interessieren

Zu dem Angreifer liegt der Polizei eine Personenbeschreibung vor: Er soll etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß gewesen sein, hatte dunkle lockige Haare und war dunkel gekleidet. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des Angreifers und seines Begleiters geben können, sollten sich unter 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz melden.