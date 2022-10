Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Freitag, 21. Oktober, in eine Wohnung in der Gustav-Schwab-Straße an der Bahntrasse in Petershausen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Kriminellen gegen 2 Uhr über eine gekippte Balkontür Zutritt zu der im Erdgeschoss liegenden Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Dort erbeuteten sie Diebesgut in Wert von rund 1000 Euro. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in unbekannte Richtung.

Konstanz Schreck nach dem Wochenende! Firma in Konstanz wurde Opfer von Einbrechern Das könnte Sie auch interessieren

Zu den beiden Männern liegen der Polizei Personenbeschreibungen vor: Sie sind demnach zwischen 26 und 28 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß, einer von ihnen war dunkelhaarig und hatte eine Narbe im Gesicht, der andere hatte hellere Haare. Beide waren bekleidet mit rot-weißen Jogginganzügen, einer trug eine Umhängetasche. Zeugen werden gebeten, sich unter (07531) 995-0 zu melden.