von Greta Seeburger

Vor inzwischen fünf Jahren gab es im Herosé-Park von Konstanz erstmalig einen Kiosk, der im Sommer Getränke und Eis verkaufte. Diese Kooperation von b.free und froobie, b.froobie genannt, erhielt im Jahr 2019 den Sonderpreis der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK). Das Konzept, alkoholfreie Getränke und dazu veganes Eis aus eigener und regionaler Herstellung, zu verkaufen, überzeugte die Jury – und auch viele Konstanzer.

Im Frühsommer 2021 erlitt das Herosé-Projekt aber einen schweren Rückschlag: In einer Juni-Nacht brachen Jugendliche den Wagen auf und richteten darin großen Schaden an. Ärgerlich und frustrierend für die Betreiber. Gero Lins, Geschäftsführer der Froobie Food GmbH, erklärte damals gegenüber dem SÜDKURIER: „Wir haben so viel Liebe in den Wagen und in das Projekt gesteckt.“ Der demolierte Verkaufsstand wurde abtransportiert und der Verkauf vor Ort wurde das restliche Jahr über eingestellt. Das Projekt wurde – zumindest vorübergehend – für beendet erklärt.

Konstanz Polizei schnappt Langfinger nach einem Streit im Herosépark. Wurden weitere Personen bestohlen? Das könnte Sie auch interessieren

Gibt es in diesem Sommer wieder den Stand?

Jetzt naht erneut der Sommer und einige Konstanzer würden sich den Saft- und Eiswagen sicherlich zurückwünschen. Nach Rücksprache mit den Verantwortlichen und der Stadt Konstanz stellt sich leider heraus: Der Verkaufsstand wird in diesem Jahr nicht an den Seerhein zurückkehren.

Walter Rügert, Pressesprecher der Stadtverwaltung, erklärt: „In enger Zusammenarbeit zwischen froobie, b.free und der Stadt Konstanz wurde gemeinsam beschlossen, 2022 zu nutzen, um die Planung nach dem Einbruch in den Wagen im Frühsommer 2021 weiter zu verfeinern.“ Sie stünden weiterhin in gutem Austausch und loten eine Weiterführung des Projekts aus.

Konstanz Der Morgen danach: Müll, Müll und nochmals Müll am Konstanzer Ufer Das könnte Sie auch interessieren

Wann und ob es den Stand an diesem Ort jemals wieder geben wird, ist momentan also noch ungewiss. „Dieses Jahr wird es keine Fortführung geben, so viel steht fest“, erklärt Gero Lins. Ob der Wagen an einem anderen Standort verwirklicht werden könnte, steht laut Rügert ebenfalls noch in den Sternen: „Zum aktuellen Zeitpunkt wurden noch keine Entscheidungen gefällt.“ Details würden gemeinsam mit den Verantwortlichen von b.froobie noch erarbeitet.

Auf jeden Fall sei der Stadt Konstanz an diesem Standort ein solches Angebot wichtig, betont Walter Rügert gegenüber dem SÜDKURIER. Er erklärt: „Der b.froobie-Wagen stellt im Herosé-Park eine Institution dar und dient vielen Menschen als Anlaufstelle.“ Eine Alternative zum fest platzierten Verkaufswagen sei am Herosé für 2022 dennoch nicht geplant. Das Eis wird – wie im vergangenen Sommer – weiterhin durch den mobilen Wagen verkauft, der entlang des Seerheins verkehrt.