Levin Eisenmann (CDU)

Levin Eisenmann, CDU-Landtagskandidat | Bild: Oliver Hanser

Den angehenden Juristen Levin Eisenmann zieht es in die Politik. Er ist der CDU-Kandidat im Wahlkreis 56 Konstanz. Warum ist die Christlich-Demokratische Union seit 2012 seine Partei? Weil er sie für pragmatisch hält. Mehr über den 23-Jährigen, was auf seiner Agenda steht und welche Ziele er sich gesetzt hat, erfahren Sie in diesem Porträt mit dem Titel Für CDU-Kandidat Levin Eisenmann ist „Winfried Kretschmann ein Hirte ohne Herde“.

Petra Rietzler (SPD)

Petra Rietzler, SPD-Landtagkandidatin | Bild: Eva Marie Stegmann

Susanne Eisenmann wollte die Stimme des Landeselternbeirates nicht hören. Nun will Petra Rietzler, dreifache Mutter und seit fast zwanzig Jahren als Elternsprecherin aktiv, für die SPD selbst in den Landtag – als Kandidatin für den Wahlkreis 56 Konstanz. Was die 56-Jährige antreibt und was sie bewegen will, lesen Sie in diesem Porträt mit dem Titel SPD-Kandidatin Petra Rietzler reicht‘s. Sie will in die Politik, um Bewegung ins Thema Bildung zu bringen.

Jürgen Keck (FDP)

Jürgen Keck, FDP-Landtagskandidat | Bild: Hanser, Oliver

Jürgen Keck hat einst selbst eine Insolvenz erlebt. Die Sorgen und Nöte in der jetzigen Krise kann er durch diese persönliche Erfahrung nachvollziehen, das treibe den 59-Jährigen an. Seit 2016 sitzt der gelernte Industriekaufmann für die FDP im Stuttgarter Landtag und hofft nun auf die Wiederwahl am 14. März. Was will er in nächsten fünf Jahren bewegen? Das lesen Sie in diesem Porträt mit dem Titel FDP-Kandidat Jürgen Keck kennt Krisen aus eigener Erfahrung. Er verstehe, dass „viele auf dem Zahnfleisch gehen“.

Thorsten Otterbach (AfD)

Thorsten Otterbach, AfD-Landtagskandidat | Bild: Rau, Jörg-Peter

Thorsten Otterbach von der AfD tritt als Kandidat im Wahlkreis Konstanz-Radolfzell bei der Landtagswahl an. Dem 52-Jährigen fehlt in der Politik die Klarheit – und bei den Medien die Tiefe. Hat er sie selbst? Dieser Frage ging Torsten Lucht, Leiter der Konstanzer Lokalredaktion, bei einem Termin mit dem AfD-Kandidaten an der frischen Luft nach. Er bündelt die Gesprächsinhalte dieses Treffens in diesem Porträt unter dem Titel AfD-Kandidat Thorsten Otterbach würde Wahlkampfunterstützung durch Björn Höcke ausschlagen – aber wo steht er wirklich?

Antje Behler (Die Linke)

Antje Behler, Landtagskandidatin der Partei Die Linke | Bild: Daniel Schroeder

Die angehende Lehrerin Antje Behler zieht es aufs politische Parkett. Die Kandidatin der Linken im Wahlkreis 56 Konstanz möchte die ihrer Meinung nach zu langsame Entwicklung der Bildungspolitik nicht länger hinnehmen. Sie ist überzeugt: „Bildung ist Menschenrecht.“ Mehr über die 24-Jährige sowie ihre Pläne und Ziele für die Region, erfahren Sie in diesem Porträt mit dem Titel Linke-Kandidatin Antje Behler findet, dass Kultusministerin Eisenmann die Messlatte nicht hoch genug gelegt hat.

Nese Erikli (Grüne)

Nese Erikli, Landtagskandidatin der Grünen | Bild: Hanser, Oliver

Seit 2016 ist Nese Erikli Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Konstanz-Radolfzell. In dieser Zeit hat sie an Professionalität gewonnen. Trotzdem geht sie mit Politik emotionaler um als andere Politiker. Was treibt die 39-Jährige an, sich in den kommenden Jahren politisch zu engagieren? Welche Themen treiben sie dabei um? Mehr über Kandidatin der Landtagswahl erfahren Sie in diesem Porträt unter dem Titel Nese Erikli, Kandidatin der Grünen, zieht Bilanz über die vergangenen fünf Jahre als Abgeordnete im Stuttgarter Landtag.

Philipp Weimer (Die PARTEI)

Philipp Weimer, Die PARTEI-Landtagskandidat | Bild: Schneider, Anna-Maria

Philipp Weimer tritt als bei der Landtagswahl als Kandidat für die Satire-Partei Die PARTEI für die Wahlkreise Konstanz und Singen an. Trotz humorvollem Auftritt möchte der 28-Jährige aus Rielasingen-Worblingen ernst zu nehmende Politik machen. Dabei will Weimer zum Beispiel den Bodensee zuschütten und eine riesengroße Eislaufhalle bauen. Wie ernst er das meint? Das erfahren Sie in diesem Porträt mit dem Titel Philipp Weimer von Die PARTEI will „mindestens 100 Prozent der Stimmen“ im Kreis Konstanz holen.