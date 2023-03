Als sich die Herren am 23. Mai 1863 im Leipziger Pantheon trafen und den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein gründeten, konnten sie sich wohl kaum vorstellen, dass aus dieser Bewegung einmal mehrere deutsche Bundeskanzler und ein Friedensnobelpreisträger hervorgehen würden.

Sie konnten sicher auch noch nicht ahnen, dass ihre geistigen Nachfolger Verfolgung, Staatsterror und Ermordung ausgesetzt sein würden. Und dass ihre Ideen zehn Jahre später im fernen Konstanz am Bodensee zu einer ähnlichen Initiative führen würden, das dachte man sich bei der Leipziger Gründung wohl auch nicht.

So lange wie die SPD gibt es keine andere politische Gruppierung in Konstanz

So kam es aber. Am 6. Mai 1973 gründete sich in Konstanz das, was in unmittelbarer Nachfolge zum Ortsverein der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands führen sollte. Damit ist die SPD die älteste noch bestehende politische Gruppierung in der Stadt, und damit feiert sie in diesem Jahr auch ihren 150. Geburtstag.

Zum Auftakt war schon ihr Generalsekretär und früherer Vorsitzender der Jugendorganisation Jusos, Kevin Kühnert, in der Stadt. Er wird nicht das einzige prominente Gesicht bleiben, der im Jubiläumsjahr zu SPD Konstanz und den Menschen der Stadt kommt.

Wird am 1. Mai in Konstanz erwartet, wenn seine Partei den 150. Geburtstag feiert: Lars Klingbeil, Bundesvorsitzender der SPD. | Bild: Rolf Vennenbernd/dpa | SK-Archiv

Der Bundesvorsitzende wird im Bodenseeforum erwartet

Am Montag, 15. Mai, erwartet der Ortsverein den Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil zum Festakt im Bodenseeforum – seine Co-Vorsitzende Saskia Esken hätte es aus Calw zwar näher an den Bodensee gehabt, doch Klingbeil ist wohl das bessere Zugpferd.

Denn das Parteijubiläum soll keine geschlossene Gesellschaft werden, wie Ortsvorsitzender Frank Ortolf sagt: „Wir wollen mit dem Konstanzerinnen und Konstanzern feiern, viele Begegnungen ermöglichen und uns als offene, moderne Partei präsentieren.“

Drei Fragen an Frank Ortolf 150 Jahre SPD in Konstanz: Warum war und ist Ihrer Meinung nach die Partei gut für die Stadt? Die SPD setzt sich seit jeher für eine lebenswerte Stadt ein, in der sich Konstanzerinnen und Konstanzer gerne leben, weil sie soziale Teilhabe erfahren. Die Politik der SPD zeichnete sich in der Vergangenheit durch die Förderung des sozialen und solidarischen Miteinanders aus. Dies ist auch ein Versprechen für die Zukunft. Dies kommt zum Beispiel in unserem politischen Einsatz für bezahlbaren Wohnraum und unser Engagement für soziale und wirksame Klimaschutzmaßnahmen zum Ausdruck. Die Wahlergebnisse der SPD in Konstanz sind eher unterdurchschnittlich. Was muss da besser werden? Bei der Bundestagswahl 2021 sind die Ergebnisse schon besser geworden, obwohl Konstanz keine Hochburg der Sozialdemokraten ist. Seitdem stellen wir mit Lina Seitzl wieder eine Bundestagsabgeordnete. Wir waren erfolgreich, weil wir viel mit den Menschen gesprochen haben und stark in der Stadt präsent waren. Dies werden wir beibehalten und intensivieren. Daher bin ich optimistisch, dass wir auch bei den kommenden Gemeinderats- und Europawahlen gute Ergebnisse erzielen werden. Mit welchen Themen geht die SPD Konstanz in die Zukunft und vielleicht sogar in die nächsten 150 Jahre? Unsere 150-jährige Geschichte zeigt: Selten war es so wichtig, wie heute, sich für die Förderung der Demokratie einzusetzen. Das bedeutet, dass wir uns rechten und anderen extremistischen Tendenzen widersetzen und für das soziale Miteinander einstehen. Darüber hinaus wollen wir zum Beispiel Themen, wie die psychische Gesundheit und die Schaffung flächendeckender sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze in den Fokus rücken. Wir sehen sie als Schlüsselfaktoren für soziale und gesellschaftliche Teilhabe.

Frank Ortolf ist seit 2021 Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Konstanz. Er ist 42 Jahre alt und im Hauptberuf Bereichsleiter in der Verwaltung der Katholischen Kirche in Zürich. | Bild: Patrick Pfeiffer

Dazu passt, dass der im Ortsverein nach SPD-eigenen Angaben ein Drittel der Mitglieder jünger als 35 Jahre sind. Die Bundestagsabgeordnete Lina Seitzl, die 2021 über das SPD-Zweitstimmenergebnis ins Parlament kam, steht mit 33 Jahren ebenso für eine nach vorn gewandte Partei.

Doch auch jahrzehntelang erfahrene Kommunalpolitiker wie Herbert Weber, Zahide Sarikas und Jürgen Ruff machen das Profil der SPD Konstanz aus, betont der Vorsitzende.

Zum Jubiläum gibt‘s schon im März einige Angebote

Im Jubiläumsjahr gibt es viele Möglichkeiten, ihnen zu begegnen. Am Mittwoch, 8. März, dem Weltfrauentag, lädt die SPD zur Stadtführung „Frauengeschichte(n) aus Konstanz“ mit Carola Berszoin (17 Uhr, Treffpunkt Hafenuhr).

Am Freitag, 24. März, ist Jens Südekum bei der SPD zu Gast. Der Wirtschaftsprofessor und Berater der Bundesregierung diskutiert unter anderem mit Katja Mast, der Ersten Parlamentarischen Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, und Lina Seitzl.

Sie diskutiert am 24. März in Konstanz mit Experten und Politikern: Katja Mast, Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion. | Bild: Christoph Soeder/dpa | SK-Archiv

Zum runden Geburtstag ist auch ein Buch in Arbeit – Gemeinderats-Legende Jürgen Leipold, sowie die vielfachen Autoren David Bruder und Ralf Seuffert, alle drei Historiker, leisten dafür gerade noch die letzten Arbeiten. Der umfassende Band wird nicht nur die Geschichte der SPD Konstanz, sondern auch viele Geschichten aus der SPD Konstanz erzählen. Im April ist eine öffentliche Buchvorstellung geplant.

Gemeinderatsfraktion und Ortsvorstand der SPD Konstanz 2023, im 150. Jahr des Bestehens. | Bild: Christian Baranowski / SPD

Auch im zweiten Halbjahr will die SPD nicht nur feiern, sondern auch für ihre politischen Ziele werben und auf sich aufmerksam machen. Denn so interessant der Blick zurück auf die Anfänge am 6. Mai 1873 ist, ist es den Parteien doch aufgetragen, an der Zukunft zu arbeiten.

Und die bringt der SPD im Jahr 2024 ganz konkret schon mal zwei Wahlkämpfe: Im Gemeinderat wollen die Sozialdemokraten ihre Präsenz (aktuell fünf von 40 Sitzen) unbedingt erhöhen, der Kreistag wird auch gewählt, und am gleichen Tag ist auch noch die Europawahl.