Konstanz vor 1 Stunde

Kevin Kühnert fordert: Schluss mit „Ammenmärchen“ und Bummelei bei der Energiewende

Der Konstanzer SPD-Verband feiert in diesem Jahr das 150-jährige Bestehen. Beim Neujahrsempfang der Sozialdemokraten spricht Kevin Kühnert. Was hatte der Generalsekretär bei seinem Besuch am Bodensee zu sagen?