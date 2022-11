Bald ist es wieder soweit: Endlich pilgern wieder Besucher zum großen Weihnachtsmarkt am See in Konstanz. Doch es bleibt nicht die einzige Adventsveranstaltung mit Musik, Lichterglanz und Glühwein in der Konzilstadt. Auch der kleine, rechtsrheinische Bruder, der Wollmatinger Weihnachtsmarkt in der Kindlebildstraße, soll nach zweijähriger, corona-bedingter Pause, wieder viele Gäste anlocken.

Der Markt beginnt am Donnerstag, 24. November. Auch am Freitag, 25. November, und Samstag, 26. November, hat er geöffnet. Danach findet er laut Kilian Stadelhofer, der zum Organisationsteam des Markts gehört, jeweils an allen Adventswochenenden freitags und samstags von 17 Uhr bis 22 Uhr statt. „Wir machen dieses Jahr eher eine Lightversion des Wollmatinger Weihnachtsmarkts“, sagt Stadelhofer dem SÜDKURIER am Telefon.

„Wir sind platzmäßig stark eingeschränkt“

Der Grund dafür in diesem Jahr: Es gibt zu wenig Platz. Denn an dem altbewährten Ort an der Kindlebildstraße 13, an dem der Wollmatinger Weihnachtsmarkt immer steht, befinden sich gleich mehrere größere Baustellen. „Wir sind platzmäßig stark eingeschränkt“, sagt Stadelhofer.

Deshalb habe man sich in diesem Jahr dazu entschieden, den Weihnachtsmarkt an mehreren Wochenenden zu veranstalten, und nicht wie sonst nur an einem einzigen. Denn dann würde wohl der Platz aufgrund des erwarteten Andrangs nicht ausreichen. So könne man die Veranstaltung ein wenig entzerren, so Stadelhofer.

Geboten sind an der kleineren Variante eines Weihnachtsmarkts verschiedene Speise wie Würste, Steaks und Raclettebrot sowie Getränke – unter anderem natürlich Glühwein oder auch Punsch. Möglicherweise soll es außer dem großen Stand für Speis und Trank auch einen kleineren mit verschiedenen Weihnachtsartikeln geben. Das sei jedoch laut dem Veranstalter noch nicht sicher.

Nachdem man letztes Jahr kurz davor war, aufzubauen, und sich dann doch dagegen entschied, als der Konstanzer Adventsmarkt nach wenigen Tag vorzeitig beendet wurde, sei man sich in diesem Jahr ebenfalls unschlüssig gewesen. „Aber jetzt haben wir es einfach im kleineren Verhältnis gemacht“, erklärt Kilian Stadelhofer. Er freue sich jetzt bereits sehr auf die Veranstaltung, sagte er abschließend.