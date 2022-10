Im April 2016 war die Debatte erst einmal ausgestanden: Die Flüchtlingszahlen gingen zurück und das Landratsamt verzichtete auf die Nutzung der Hallen des Helle-Müller-Tennisparks am Hörnle als Notunterkunft für Flüchtlinge. Das teilten Landratsamt und Stadt Konstanz damals gemeinsam mit.

Vorausgegangen waren erbitterte Debatten mit Anwohnern darüber, ob es sinnvoll sei, Geflüchtete in der Nähe des Konstanzer Vorzeigestrandbads Hörnle unterzubringen. Etliche Unterzeichner einer Petition meinten damals: nein. In öffentlichen Diskussionen fielen harsche Worte und rassistische Äußerungen.

Konstanz Gericht: Konstanzer OB Uli Burchardt muss Pöbelei dulden Das könnte Sie auch interessieren

Wie sieht es im Jahr 2022 aus? Der Druck, Flüchtlinge unterbringen zu müssen, steigt für Landkreis und für die Stadt Konstanz angesichts des Krieges in der Ukraine momentan weiter an. Wird die Tennishalle aus diesem Grund wieder zur Option für die Unterbringung?

Das sagen Stadt und Pächter dazu

Nein, solche Pläne gebe es aktuell nicht. Das Gelände gehöre weiterhin der Stadt Konstanz, schreibt deren Sprecher Walter Rügert auf Nachfrage des SÜDKURIER. Es sei nach wie vor an den Betreiber der Tennishalle vermietet, der das Areal nutze. „Im Zuge der aktuellen Flüchtlingssituation wurde auch dieses Objekt wieder für eine Unterbringung geprüft, eine entsprechende Nutzung aber aufgrund der baulichen Beschaffenheit verworfen.“

Stockach Kann eine Sporthalle ein Zuhause sein? So lebt eine ukrainische Familie in einer Notunterkunft Das könnte Sie auch interessieren

Günther Zumkeller, Pächter der Tennishalle auf dem Helle-Müller-Areal, bestätigt dies. Die Halle, die sein Vater vor etwa 50 Jahren errichten ließ, werde nur noch sehr eingeschränkt zum Sport genutzt. „Einige nutzen sie noch für Trainerstunden, aber es gibt keine Spieler mehr, die sie im Abo nutzen“, sagt Zumkeller. Für eine umfassende Sportnutzung müsste die Halle saniert werden: der Boden, das Dach, die Beleuchtung.

Diese Investition aber lohne sich für ihn nicht mehr. Mittelfristig geplant sei, dass der Tennisclub Konstanz von seinen bisher genutzten Plätzen in der Nähe des Parkstifts Rosenau umziehe auf das Helle-Müller-Areal. Erst dann lohne sich eine Investition in die Sanierung der Halle in Absprache zwischen Tennisclub und Stadtverwaltung.