Woher kommt eigentlich der Name Trompeterschlössle?

Das heute als Trompeterschlössle bekannte Gebäude wurde 1904 errichtet. Schon ein Jahr später übernahm es Anton Reiser übernommen, der in der Villa ein Restaurant mit Café, Kolonialwarenladen sowie acht Gästezimmern einrichtete. Er nannte dieses Anwesen, so erklärt es der neue Eigentümer Christian Rosenberg, Trompeterschlössle. Denn Victor von Scheffels Epos „Der Trompeter von Säckingen“ (später auch als Oper bearbeitet) habe ihn begeistert und zu diesem Namen inspiriert. Das Haus liegt nach dem Tägerwiler Zoll an der ersten Straße rechts in die Felder des Tägermoos. Es befindet sich somit auf dem Grundbesitz der Stadt Konstanz, aber auf dem Gebiet der Schweiz.In der Nacht zum 25. April 1945 erfolgte im Gasthaus „Trompeterschlössli“ eine geheime Verhandlung der damaligen Konstanzer Stadtspitze mit französischen Offizieren. Das Ziel: Die Stadt vor Bombardements und Zerstörungen der nahenden Alliierten zu schützen . Einen Tag später erreichten französische Truppen die Konzilstadt. Es war ein regnerischer Donnerstag und für Konstanz endete damit der Zweite Weltkrieg. Ohne Kampf, ohne Blutvergießen.