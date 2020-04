Egal ob Lieferdienst oder Abholservice: Auf der Internetseite „Support your local gastro“ werden mit einem Klick alle kulinarischen Angebote in Konstanz, Allensbach und auf der Reichenau online angezeigt.

Möglich gemacht hat dies Johannes Netzhammer, Mitglied der Geschäftsleitung bei C&C Netzhammer Großhandel.

„Ich habe mir die Frage gestellt, welche Restaurants in unserer Region noch offen oder bereits geschlossen haben. Da dachte ich mir, dass die Kunden vor dem gleichen Problem stehen“, sagt Netzhammer. | Bild: privat

So habe er mithilfe seines Onkels Georg Netzhammer stundenlang Gastronomen in der Region angerufen, ob sie auf die Liste aufgenommen werden wollen. Anschließend habe er innerhalb von ein paar Stunden eine Website erstellt. Diese war zunächst auf die Gastronomie in Singen ausgerichtet.

Da die Singener das Angebot sehr gut angenommen haben, erweiterte er die Übersicht für Waldshut. Danach folgte Konstanz, wobei er große Unterstützung von Markus Schrödl, Marktleiter von Netzhammer in Konstanz, erhielt.

Seit dem 24. März kann die Auflistung für Konstanz eingesehen werden. Netzhammer sieht es für die Gastronomen in der aktuellen Situation als Hilfestellung und Chance. Für ihre Aktion hätten sie viele positive Rückmeldungen erhalten.

Die Website verzeichne täglich über 1000 Aufrufe. Auf der Internetseite kann nicht direkt bestellt werden, doch sie bietet einen Überblick über die Restaurants, Cafés, Pizzerias, Imbisse und Bars, die einen zusätzlichen Service anbieten.

Über einen Link gelangen die Kunden dann zu den Speisekarten. Dies habe den Vorteil, dass die Homepage nicht ständig aktualisiert werden müsse, erläutert der junge Unternehmer. „Die Gastronomen sind der Situation ausgesetzt. Doch wir versuchen, mit ihnen gemeinsam das beste daraus zu machen“, sagt Netzhammer zuversichtlich.