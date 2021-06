Eine Frau hat am Samstag am Bodensee ein neunjähriges Kind vor dem Ertrinken gerettet. Der Junge sei in der Nähe des in der Nähe des Strandbades Konstanz-Dingelsdorf auf einen Baum geklettert und von dort etwa fünf Meter tief in das nur einen Meter tiefe Wasser gefallen, in dem Betonblöcke standen, teilte die Polizei mit. Vermutlich saß der auf einem Ast, der unter der Last des Körpergewichtes brach. Der Junge habe dann bewusstlos mit dem Gesicht im Wasser gelegen.

Eine 31-Jährige sei ihm zu Hilfe geeilt und habe ihn beatmet, wodurch er wieder zur Besinnung gekommen sei. Zusammen mit weiteren herbeigeeilten Ersthelfern habe sie ihn an Land gebracht.

Ein Rettungshubschrauber flog den Jungen ins Krankenhaus. Die Polizei konnte zunächst keine weiteren Angaben zu seinem Gesundheitszustand machen. Inzwischen ist laut Polizei klar: Das Kind ist außer Lebensgefahr, muss aber zur Sicherheit zunächst im Krankenhaus bleiben. (sk / AFP)