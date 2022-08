Aufsehen hat am Donnerstagmittag, 11. August, ein Rettungseinsatz in der Elberfeldstraße in Konstanz erregt. Der Grund: Die Feuerwehr musste dafür mit der Drehleiter in den Konstanzer Stadtteil Fürstenberg anrücken. Eine Notärztin benötigte die Unterstützung der Einsatzkräfte samt deren Ausrüstung.

Die Straße war während des Einsatzes gesperrt. | Bild: Robert Hahn Bauer

Es handelte sich um einen medizinischen Notfall. Die bewusstlose Patientin, die ins Krankenhaus gebracht werden sollte, konnte laut Feuerwehrsprecher Fabian Daltoe wegen der zu engen Verhältnisse in Wohnung und Treppenhaus nicht behutsam genug auf dem üblichen Weg nach draußen transportiert werden. Die Notärztin entschied, die Feuerwehr anzufordern.

Der Trage wurde über den Balkon nach draußen befördert. | Bild: Robert Hahn Bauer

Zwei Männer der hauptamtlichen Wache rückten mit dem Drehleiterfahrzeug an und erledigten die heikle Aufgabe professionell. Die Patientin wurde auf einer Rettungstrage über den Balkon aus der Wohnung geholt. Während der Rettungsaktion war die Straße für etwa eine Stunde für den Verkehr gesperrt. Seit 13.15 Uhr fahren hier wieder Fahrzeuge.