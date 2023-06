Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag, 3. Juni, im Hockgraben eine Sitzgruppe beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, rissen die Täter zunächst eine Holzlatte ab und zündeten anschließend unter der Holzbank ein Feuer an, wodurch sie in Brand geriet. Zeugen konnten das Feuer jedoch rasch löschen.

Am Montag, 5. Juni, war die Bank bereits erneuert. Verkohlte Holzreste und Brandrückstände neben der Sitzgruppe erinnerten noch an das Geschehen vom Wochenende. Es war nicht der erste Akt von Vandalismus im Hockgraben. So waren dort vor fast genau einem Jahr drei Bäume mutwillig beschädigt worden.

Wieder repariert: Die Bank am Montagmittag. | Bild: Sandra Beil

Auch an einer der Röhrenplastiken von Friedrich Gräsel im Hockgraben hatten sich im Sommer 2022 unbekannte Täter vergangen. Die Höhe des Schadens im aktuellen Fall ist laut Polizei noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher des Schadens geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07531 9952222 zu melden.