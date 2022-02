Am Mittwochnachmittag, 16. Februar, wurde die DLRG Einsatzleitung, DLRG Konstanz, DLRG Radolfzell, Wasserschutzpolizei und Kantonspolizei Thurgau alarmiert. Um 15.22 Uhr ging die Meldung ein, dass zwischen Gaienhofen und Steckborn ein hilfloser Surfer mit Materialschaden im Wasser treiben würde. Das geht aus einer Meldung der DLRG Konstanz hervor.

Daraufhin wurden die Einsatztaucher in einem Fahrzeug der DLRG an den Konstanzer Flugplatz gefahren. Dort sollten sie in den ebenfalls alarmierten Rettungshubschrauber Christoph 45 der DRF-Luftrettung umsteigen und direkt an die Unfallstelle im Untersee geflogen werden.

Beamte der Wasserschutzpolizei, die sich mit ihrem Boot ebenfalls auf dem Weg zum Einsatzort befanden, konnten den Mann jedoch orten und aufnehmen. Somit mussten die DLRG-Einsatzkräfte nicht mehr eingreifen und konnten nach Einsatzende wieder den Heimweg antreten.