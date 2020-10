Es eröffne ihnen einen zusätzlichen Kommunikationskanal, auf dem sie per Web oder App rund um die Uhr mit der Wobak in Kontakt treten könnten, teilte das Unternehmen in einer Pressenotiz mit. Mieter können sich im Internet unter https://wobak-crmportal.aareon.com/ oder über den Mieterlogin auf der Wobak-Webseite anmelden.

Konstanz Wohnen in Konstanz ist in den vergangenen Monaten noch teurer geworden. Das zeigt der Vergleich mit den Mieten aus dem vergangenen Jahr Das könnte Sie auch interessieren

Alternativ kann auch die Daheim@Wobak-App im App- beziehungsweise Play-Store herunterladen werden. Die Registrierung funktioniere einfach mittels E-Mail-Adresse und einer Registrierungsnummer. Diese Nummer werde Anfang November per Brief an alle Wobak-Mieter verschickt und zukünftig direkt mit dem Mietvertrag übergeben.

Konstanz Wenn das Gehalt nicht zum Mieten reicht: Junge Akademiker und Paare mit Babys unerwünscht? Wie der Konstanzer Mietmarkt Bürger aus der Stadt verdrängt Das könnte Sie auch interessieren

Auf der Homepage der Wobak wird darauf hingewiesen, dass Mieter, die ihren persönlichen Registrierungscode nicht mehr haben, während der Geschäftszeiten im Dienstleistungszentrum der Wobak (Benediktinerplatz 7, 78467 Konstanz) vorbeikommen können. Unter Vorlage des Ausweises erhält man dort einen neuen Code zur Registrierung.