Konstanz vor 2 Stunden

Der erste Feierabendmarkt übertrifft die Erwartungen: Konstanzer loben das neue Format und den Mut der Veranstalter

„Ein ganz neues Lebensgefühl“, meinte Peter Schönherr glücklich und fügte an: „Endlich gibt es wieder etwas in Konstanz. Hier ist eine super Atmosphäre, die sich ausbreitet. Man kann in Ruhe einkaufen und gleichzeitig ist der Feierabendmarkt ein Corona-konformer Treffpunkt. Die Leute lachen und sind entspannt. Genau das kann man in Krisenzeiten mal wieder brauchen“, wertete der in der Altstadt wohnhafte Konstanzer.