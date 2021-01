Damit der See großflächig zufriert, müssen ganz bestimmte Bedingungen gelten, wie Lutz Becks, Leiter des Limnologischen Instituts der Universität Konstanz, erläutert: „Damit sich auf dem Bodensee Eis bildet, muss es mehrere Tage am Stück unter 0 Grad Celsius kalt und möglichst windstill sein.“ Denn Wind wirbelt warme und kältere Wassermassen durcheinander.

Für manche Tiere bedeutet eine Eisschicht dagegen kein Vergnügen: Ihre Nahrungssuche wird erschwert. So erläutert Ornithologin Lisa Maier vom Nabu-Bodenseezentrum: „Vögel werden durch das Eis gezwungen, ihren Schutzraum zu verlassen, um Nahrung zu suchen. Dazu zählt unter anderem die Wasserralle, die Würmer und Insektenlarven im Schlick sucht.“

Was bedeutet das Eis für die Wasservögel? Die rund 12.000 Enten im Wollmatinger Ried bekommen ebenfalls Probleme, wenn der Bodensee zufriert. Denn dann gelangen sie nicht mehr an Wasserpflanzen heran. Für Insekten dagegen sind zu warme Winter gefährlich, wie Maier erklärt: „Milde Temperaturen gaukeln Frühling vor, Schmetterlinge und Bienen werden aktiv. Wird es dann noch mal kalt, sterben sie.“ Auch der Eisvogel, der im Winter an den Bodensee kommt, weil die Gebirgsbäche zufrieren, findet bei gefrorenem See nur schwer Nahrung“, sagt Lisa Maier. „Wir beobachten auch die Schneeflucht von Singvögeln wie Bergfink und Erlenzeisig, die zum Bodensee kommen. Ist es bei uns auch zu kalt, müssen sie noch weiter nach Süden ziehen.“ Wie steht es um kleinere Wasserbewohner? Die Wasserbewohner entwickeln bei gefrorenem See eigene Strategien, wie Limnologieprofessor Lutz Becks erläutert: „Kleine Organismen wie Phytoplankton treiben in der Wassersäule, also zwischen dem Grund und dem Eis. Sie sterben nicht, aber Zellteilung findet auch nicht mehr statt.“ Größere Organismen wie Wasserflöhe oder Fische flüchten in wärmere Wasserschichten, näher zum Grund des Bodensees. Denn die Eisschicht bildet sich nie bis ganz unten: „Ein Gewässer friert immer von oben, aber nicht komplett zu. Wassermoleküle mit einer Temperatur von vier Grad Celsius besitzen die höchste Dichte und sinken deswegen auf den Grund ab. Somit herrscht dort immer eine Temperatur über dem Gefrierpunkt, was den Tieren im Wasser das Überleben sichert“, sagt Becks. Nur sehr flache Gewässer, wie manche Teiche, erstarren vollständig zu Eis.

Bitte nicht das Schilf zertrampeln! Darauf weist ein Schild am Reichenauer Inseldamm hin. | Bild: Kalle Nibbenhagen/Nabu

Ornithologin Maier macht sich aber nicht nur um die Fauna Gedanken, sondern auch um die heimische Flora. Denn wenn eine Eisfläche Menschen anlockt, leidet oft die Natur – so wie am Reichenauer Inseldamm, wo die Wege ins Eis kurz sind. Lisa Maier bittet: „Zum Schutz der Tier- und Pflanzenarten dürfen Eisläufer bitte nicht durch das Schilf auf die Eisfläche gehen und auch keine Fahrräder darin abstellen.“

DLRG mahnt: Nicht leichtfertig die Eisfläche betreten

Auch der DLRG ist dieser Ort bestens bekannt: „Dorthin werden wir im Winter öfter gerufen, weil die Stelle tückisch ist“, sagt Christian Rinn, Leiter Ausbildung sowie Rettungstaucher bei der DLRG Konstanz. In Bereichen, in denen viele Wasserpflanzen wachsen oder wo es Zuflüsse gibt, sei das Eis dünner – so wie eben am Reichenauer Inselgraben oder in Allensbach, wo der Mühlebach in den See fließt. „Von oben sieht man nicht, wo die Schicht dünner wird“, warnt Rinn.

Wann kommt es zur Seegfrörne? Wenn der Bodensee mit seinen 536 Quadratkilometern komplett zufriert, nennt sich das Seegfrörne. Nur 33-mal soll das seit dem Jahr 875 vorgekommen sein; die letzte Seegfrörne war im Winter 1962/63. In den vergangenen Jahren berichtete der SÜDKURIER von folgenden Eisfreuden: Im Januar 2009 waren der Gnadensee, der Markelfinger Winkel und der Zeller See gefroren, genauso im Winter 2010. Damals tummelten sich Hunderte Schlittschuhläufer und Eishockeyspieler zwischen Hegne und Reichenau auf dem Eis. Auch im Januar 2017 fror der Gnadensee zu. Menschen waren mit Schlittschuhen, Fahrrädern, Schlitten und Kinderwagen auf dem Eis unterwegs. 2018 kam die Kälte spät: Zum meteorologischen Frühlingsbeginn am 1. März war der See entlang des Reichenauer Inseldamms gefroren. Trotz Eiseskälte verhinderten aber starker Wind und eine zu hohe Wassertemperatur, dass sich eine größere Eisfläche bildete.

Damit der Ausflug aufs Eis nicht im Wasser endet, ist einiges zu beachten. „Am Bodensee werden Flächen seit vielen Jahren nicht mehr offiziell freigegeben“, sagt Christian Rinn. Es gebe aber Richtwerte: Bei einer Dicke von sechs bis acht Zentimetern trage das Eis einzelne Personen, bei zehn bis 15 Zentimetern kleine Gruppen, und bei 20 bis 25 Zentimetern Eisdicke könnten sogar schwere Fahrzeuge darauf fahren.

Bei der Bergung mit Rettungsschlitten wird die eingebrochene Person vorne auf das Gerät gezogen. | Bild: DLRG Konstanz

Dennoch mahnt Rinn zur Vorsicht: „Eisläufer sollten so weit wie möglich weg vom Rand der gefrorenen Fläche bleiben.“ Und es seien Warnsignale zu beachten: „Sobald das Eis knackt, sollte man sich sofort auf den Bauch legen, um sein Gewicht auf eine möglichst große Fläche zu verteilen. Und dann in der Richtung vom Eis robben, aus der man gekommen ist.“

Bricht man doch ein, Ruhe bewahren. Helfer sollten nicht zu dicht an die Einbruchstelle herangehen. „Es hilft ja nichts, wenn wir dann zwei Personen bergen müssen“, sagt der erfahrene Retter. Haben die Helfer Dinge wie dicke Äste oder zusammengeknotete Jacken zur Hand, um die Distanz zum Eingebrochenen zu überbrücken, können sie diese reichen.

„Oft legen die Gemeinden an einigen Stellen auch Rettungsschlitten an die Ufer“, so Rinn. Doch generell gilt: „Lieber keine Zeit mit eigenen Rettungsversuchen verlieren, sondern gleich einen Notruf an die 112 absetzen und genau die Einbruchstelle angeben sowie eine Person an den Zufahrtsweg schicken, damit die professionellen Helfer den Ort gleich finden“, empfiehlt Christian Rinn.