Ein zweifach gesuchter Straftäter konnte am vergangenen Samstag in Konstanz festgenommen werden. Wie die Polizei am Montag mitteilt, kontrollierten Beamte der Landespolizei den marokkanischen Staatsangehörigen in der Nacht zum Samstag auf dem Areal Klein Venedig.

Zwei Haftbefehle

Der Mann konnte lediglich „unzureichende Dokumente zur Legitimation seiner Einreise sowie des Aufenthalts“ vorweisen und wurde später vor Ort an die Bundespolizei übergeben. Die Überprüfung des Mannes ergab, dass zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft auf ihn ausgestellt waren.

Der 29-Jährige hatte aufgrund unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln mit Urteil aus Köln aus dem Jahr 2018 noch eine Freiheitsstrafe von 56 Tagen zu verbüßen und war zusätzlich aufgrund des Handels mit Betäubungsmitteln in vier Fällen im Jahr 2015 zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten verurteilt worden.

Nun wurde aufgrund des Verdachts auf unerlaubte Einreise sowie unerlaubten Aufenthalts ein neues Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. Am Samstagmorgen wurde der 29-Jährige in die Justizvollzugsanstalt Konstanz gebracht.