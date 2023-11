Der Pizza-Bahnhof in der Riedstraße ist Geschichte. An dieser Stelle direkt am Wollmatinger Bahnhof soll ein Hotel mit Namen „The Reed“ mit 89 Zimmern gebaut werden. Auch neben der Schänzle-Brücke gegenüber dem Bodenseeforum soll ein Übernachtungsbetrieb entstehen.

Konstanz Dieses Hotel will hoch hinaus! Achtstöckiges Gebäude mit futuristischer Fassade ist geplant Das könnte Sie auch interessieren

Das Luxushotel im Büdingen-Park ist im Bau, und das „the niu“ am Rand von Stromeyersdorf mit 183 Zimmern wird voraussichtlich noch in diesem Jahr eröffnen. Wie es aus Branchenkreisen heißt, ist die Schallmauer von 1000 Zimmern in der Stadt durchbrochen.

Ist das gut, weil Langzeit-Gäste mehr Geld in der Stadt ausgeben und weniger mit dem Auto herumfahren als Tagesbesucher? Oder wird Konstanz langsam auch zu einem Ort, der seine eigenen Bürger genervt vom Übertourismus, von dem sie selbst nicht profitieren, zurücklässt?

Was meinen Sie? Schreiben Sie Ihre Meinung per E-Mail an konstanz.redaktion@suedkurier.de und werden Sie Teil des SÜDKURIER-Stadtgesprächs, bei dem die Konstanzer über Themen diskutieren, die die Stadtgesellschaft bewegen.