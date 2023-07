Visual Story Veröffentlicht am 06. Juli 2023

Im und am Gebäude mit dem Namen Buff Medical Resort Konstanz arbeiten viele Gewerke gleichzeitig. Laut dem Schweizer Investor Hans Jürg Buff liegt das Projekt im Zeitplan. So sieht es inzwischen in dem Neubau aus.

Der Schweizer Investor und spätere Hotelbetreiber Hans Jürg Buff erläutert SÜDKURIER-Redakteurin Kirsten Astor den Baufortschritt seines Gesundheitshotels auf dem Büdingen-Areal. | Bild: Hanser, Oliver