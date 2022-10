Telefonbetrüger haben in Konstanz erneut Beute gemacht. Wie das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung schreibt, fiel ihnen diesmal eine 66-jährige Frau zum Opfer. Die Kriminellen nutzen hierfür eine mittlerweile bekannte Masche.

Zunächst erhielt die Frau eine Whatsapp von einer ihr unbekannten Nummer. Der Absender gab sich als Tochter aus, die eine neue Handynummer habe, da das alte Gerät defekt sei. In weiteren Textnachrichten machten die Betrüger der Frau dann weis, dass ihre Tochter Hilfe bei der Bezahlung einer Rechnung benötige.

In gutem Glauben, ihrem Kind zu helfen, überwies die 66-Jährige einen vierstelligen Geldbetrag an eine in den Nachrichten mitgeteilte Bankverbindung und damit direkt auf die Konten der Betrüger. Erst als ihre echte Tochter am nächsten Tag zu Besuch kam, wurde ihr klar, dass sie das Geld wohl nicht wiedersehen wird.