Was für ein Wochenstart: Am Montagmorgen, 19. Dezember, gab es für Autofahrer bei der Waldsiedlung kein Durchkommen mehr. Der B33-Tunnel war in beide Fahrtrichtungen gesperrt, der Verkehr staute sich entsprechend. Wie lange die Sperrung dauern würde, war zunächst unklar.

Konstanz Das war knapp! Unfall auf der Reichenaustraße geht glimpflich aus Das könnte Sie auch interessieren

Sperrung aufgehoben

Bereits vor der Mittagszeit fließt der Verkehr aber wieder durch den Tunnel. Die Sperrung ist aufgehoben, bestätigt die Polizei auf SÜDKURIER-Anfrage gegen 12 Uhr. Die Ursache für die Sperrung sei allerdings auch weiterhin ungeklärt.

Stau am Vormittag

Um 10.30 Uhr war der Tunnel beidseitig gesperrt. Wo die Ursache für die beidseitige Sperrung lag, war zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt, sagte Katrin Rosenthal, Pressesprecherin beim Polizeipräsidium Konstanz. Felix Ritter von der Feuerwehr Konstanz konnte den Grund für die Sperrung ebenfalls nicht benennen. Ein Brandmeldealarm sei aber nicht eingegangen. Von der Feuerwehr seien keine Kräfte unterwegs, so Ritter.

Um 10.50 Uhr gibt es zumindest ein kleines Update: Ein Unfall kann als Ursache ausgeschlossen werden, sagte Rosenthal. Ein Tunneltechniker sei unterwegs, mehr Informationen hatte die Polizei zu diesem Zeitpunkt nicht.