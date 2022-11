Ein verkehrswidrig abbiegender Autofahrer hat am Montagmittag, 14. November, im Bereich Zähringerplatz eine Fahrradfahrerin umgefahren. Darüber informierte die Polizei in einer Pressemitteilung.

Den Angaben zufolge fuhr der 54-Jährige mit seinem Renault verbotenerweise vom Zähringerplatz nach rechts in die Friedrichstraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 33-Jährigen, die in Richtung Wollmatingen auf dem Radweg unterwegs war. Die junge Frau stürzte, blieb aber unverletzt. Am Rad und am Auto entstand Schaden von mehreren hundert Euro.