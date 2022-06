Zollernalbkreis vor 3 Stunden

Fünfjährige stirbt nach tragischem Badeunfall im Badkap im Zollernalbkreis

Ein Badegast hatte am Donnerstag im Badkap in Albstadt ein Mädchen am Boden des Nichtschwimmerbeckens treiben sehen. Das Kind wurde reanimiert und in eine Klinik geflogen. Am Freitagnachmittag ist das Mädchen verstorben.