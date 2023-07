Für die Bewohnerinnen und Bewohner des Marienhauses stehen spannende Wochen bevor: Ende September ziehen sie ins neue Pflegeheim Haus Zoffingen um, das derzeit in den ehemaligen Räumen der gleichnamigen Mädchenschule und einem Anbau entsteht. Bis es soweit ist, müssen noch jede Menge Dinge erledigt werden.

(Archivbild) Hell und mit überdachter Terrasse: In diesem Teil des Gebäudes kommt die Tagespflege unter. Durch die bodentiefen Fenster können die Senioren das Geschehen in der Niederburg beobachten. | Bild: Hanser, Oliver

Zunächst werden am Mittwoch, 5. Juli, und Donnerstag, 6. Juli, die Garagen in der Marienhausgasse abgerissen. „Sie wurden als Müllraum benutzt“, erklärt Andreas Hoffmann vom Caritasverband Konstanz als Träger des Pflegeheims. Bis zum Umzug der Bewohner wird der Müll woanders auf dem Gelände gelagert.

Betten müssen ins Erdgeschoss

Denn dort, wo sich die Garagen derzeit befinden, muss Platz für einen Außenaufzug geschaffen werden. Damit werden Betten und größere Möbelstücke von den oberen Stockwerken nach unten transportiert, anschließend wird der provisorische Aufzug wieder abgebaut. Der Umzug des Pflegeheims ins neue Haus am Seerhein beginnt am Montag, 21. August.

Zunächst wechselt die Küche die Gebäude, eine Woche später zieht die Tagespflege um. Am Montag, 4. September, folgt die Verwaltung und von 18. bis 29. September die Möbel und persönlichen Gegenstände der Bewohner. Der spannendste Tag ist Sonntag, 24. September: Dann ziehen alle 105 Bewohner um.

Jeder Bewohner bekommt einen Umzugsbegleiter. Dies können Angehörige oder ehrenamtliche Helfer sein. Sie packen auch die persönlichen Gegenstände des Seniors ein, den sie begleiten. Rund 60 Personen haben sich laut Caritas schon gemeldet, weitere sind willkommen. Wer helfen möchte, schreibt eine E-Mail an Stefanie Ebner (s.ebner@caritas-kn.de).

Der große Tag erfordert aufwendige Planungen. „Wir mussten zahlreiche Behörden informieren und Genehmigungen einholen“, sagt Andreas Hoffmann. Außerdem müssen Haustechnik, Schwesternruf, Notfallalarmierung und Medikamente bis zum Schluss am alten Ort bereitstehen und auch im neuen Haus sofort funktionieren. Auch die Verpflegung für über 100 Bewohner und rund 200 Mitarbeiter und Umzugshelfer muss organisiert werden.

„Haustechnik, Schwesternruf, Notfallalarmierung und Medikamente müssen bis zum Schluss am alten Ort bereitstehen und auch im neuen Haus Zoffingen sofort funktionieren“, sagt Andreas Hoffmann vom Caritasverband Konstanz | Bild: Hanser, Oliver

Neun Minuten Zeit für den Umzug

An jenem Tag stehen mehrere Krankenwagen, Ärzte und Umzugswagen zur Verfügung, Straßen und Parkplätze müssen gesperrt werden. „Rein rechnerisch hat jeder Bewohner neun Minuten für die Fahrt vom Paradies in die Niederburg und insgesamt eineinhalb Stunden für den Umzug“, so Hoffmann.

Derzeit arbeiten Handwerker unter Hochdruck daran, das neue Pflegeheim Haus Zoffingen fristgerecht fertigzustellen. Noch gibt es technische, bau- und heimrechtliche Abnahmetermine. Die Bewohner, die erfassen können, dass sie bald umziehen, seien voller Vorfreude, sagt Daniela Schumpp, Leiterin des Marienhauses. „Manche sind etwas nervös wegen des Umzugs, aber wir versuchen, im Gespräch die Ängste zu nehmen.“