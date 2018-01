Konstanz Wie geht es beim Pharmaunternehmen Dr. Kade weiter? Das sind die Pläne für die Mitarbeiter und das Gelände

Zeit der Pharmafirma in Konstanz läuft ab. Bis April 2019 ist die Produktion noch in Konstanz, dann wird diese nach Berlin verlegt und das Werk am Bodensee stillgelegt. 164 Mitarbeiter arbeiten dort noch. Was mit dem Gelände und dem Gebäude geschehen soll, steht laut Dr. Kade noch nicht fest.

Die Zeit beim Pharmaunternehmen Dr. Kade läuft. In 15 Monaten soll der Standort an der Opelstraße der Vergangenheit angehören, nachdem sich die Geschäftsführung aus wirtschaftlichen Gründen für eine Stilllegung entschieden hatte. 14 Mitarbeiter haben die Firma seit Verkündung dieses Schritts im Sommer 2017 verlassen, heißt es aus der Pressestelle. Für die verbliebenen Angestellten liegen die Verhandlungen über einen Sozialplan wohl in den letzten Zügen.

Wirtschaftliche Gründe

Mit dieser Entscheidung hatte die Führung von Dr. Kade für großes Aufsehen gesorgt. Das nächste Pharmaunternehmen hatte damit angekündigt, sich aus Konstanz zurückzuziehen. Zuvor waren Verhandlungen gescheitert, den Konstanzer Standort mit Produktion zu verkaufen. Über Monate hinweg hatten die Arbeitnehmer die Hoffnung geschöpft, dass es für sie doch irgendwie weitergehen könnte. Im Juli des vergangenen Jahres erklärte die Geschäftsleitung die Suche nach einem Käufer für gescheitert und verkündete die Stilllegung in Konstanz. Grund sei die strukturelle Auslegung des Unternehmens. Künftig soll die Produktion am Hauptsitz in Berlin konzentriert werden. Mitarbeiter vom Bodensee würden bei der Besetzung von Stellen in der Bundeshauptstadt bevorzugt berücksichtigt, hieß es im vergangenen Jahr.

Jobgarantie bis Ende 2018

Von den einst 178 Angestellten sind noch 164 in Konstanz beschäftigt. Jeder Kollege erhalte eine Jobgarantie bis Ende 2018 sowie eine Bleibeprämie bis April 2019, gestand das Unternehmen zu. Und dann? "Die Verhandlungen mit dem Betriebsrat zum Interessenausgleich und Sozialplan laufen noch", erklärt die Pressestelle. SÜDKURIER-Informationen zufolge liegen sie in den letzten Zügen. Erklären sich beide Seiten, Arbeitnehmervertretung und Arbeitgeber, mit den ausgearbeiteten Vorschlägen einverstanden, erhalten die Beschäftigten eine Aussicht darauf, mit welchen Maßnahmen ihr Jobverlust abgefedert werden soll. Zumeist läuft es auf Abfindungszahlungen hinaus.

Keine Entscheidung über Grundstück

Gerüchten, wonach das Gelände und Gebäude des Pharmaunternehmens verkauft sein soll, entgegnet die Pressestelle von Dr. Kade. Dies sei nicht der Fall. Die Produktion laufe noch bis April 2019. "Wir haben noch keinerlei Entscheidungen bezüglich des Geländes getroffen und werden auch erst in einigen Monaten beginnen, uns damit zu befassen", erklärt Unternehmenssprecherin Juliane Hollenhorst.

Das Unternehmen

Bei Dr. Kade handelt es sich um ein Familienunternehmen. Die Firma wurde 1886 in Berlin gegründet. Der Standort Konstanz kam 1962 hinzu. Im Geschäftsjahr 2015/2016 verbuchte Dr. Kade laut eigener Darstellung einen Umsatz in Höhe von 75 Millionen Euro. Das Unternehmen produziert Medikamente in den Bereichen Gynäkologie, Proktologie (Erkrankung des Enddarms), Schmerz, Gastroenterologie (Magen-Darm-Erkrankungen), Phytotherapie (Heilpflanzenarzenei) sowie Vitamine und Aufbaupräparate.