Am Ortseingang Konstanz leuchtet die Tankleuchte auf. Noch schnell vor der Grenze zu tanken könnte ja sinnvoll sein – sollte man meinen.

Konstanzer wissen längst, dass das eine Illusion ist. Und auch Fahrer von außerhalb werden eines Besseren belehrt: 1,78 Euro kostet der Liter Super an der Aral in der Carl-Benz-Straße zurzeit, 1,70 Euro müssen für einen Liter Diesel gezahlt werden (Stand: 16.11., 10 Uhr). Damit liegen die Werte seit einigen Wochen auf einem Rekordniveau.

Warum sind die Preise in Konstanz höher als anderswo?

In Konstanz liegen die Benzinpreise noch deutlich über denen im Rest von Deutschland. Entscheidender Grund dafür ist die Lage der Stadt, sagt Carl Heinz Schneider vom ADAC Südbaden: "Konstanz liegt im äußersten Südzipfel von Südwestdeutschland." Es gebe keinen direkten Autobahnanschluss und keine großen Supermarkttankstellen. Das treibe die Preise in die Höhe.

Weitere Faktoren aus seiner Sicht: "Es gibt wenig Konkurrenz und eine schwierige Zufahrt." Warum die Preise in anderen abgelegenen Orten trotzdem günstiger sind, darauf hat Schneider keine Antwort.

Wie sehen die Preise an anderen abgelegenen Orten aus?

Wenn in Konstanz die Lage und der Transport schwierig und damit für den hohen Preis verantwortlich sind, dann müsste das theoretisch auch an anderen abgelegenen Orten der Fall sein. Ist es aber nicht, wie unsere Grafik zeigt - denn zahlreiche abgelegene Orte in unserer Region haben günstigere Preise als in Konstanz:

Tankstellenbetreiber sagt: Wir machen die Preise nicht

In Konstanz gehören die Aral am Ortseingang und die BFT-Tankstelle in Litzelstetten zur Ley-Gruppe. Dazu zählen die Firma Ley Mineralöl sowie das Tochterunternehmen Brüder Ley. Brüder Ley ist aktiv im Autowaschgeschäft und dem Tankstellenmarkt. Für die Preisgestaltung will der Geschäftsführer Hans Ley nicht verantwortlich sein: "Wir haben keinen Einfluss auf die Preise. Sie werden von Aral gesetzt", sagt er im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Wer will bei diesen Preisen noch in Konstanz tanken? Am 14. November lag der Dieselpreis an der Aral in Konstanz bei 1,65 Euro. | Bild: Wetschera, Wiebke

Demnach legt die Zentrale in Bochum die Preise fest, die in Konstanz angezeigt werden. Ley zufolge gibt es einen Vertrag mit Aral, die Preise werden von der Firma zentral festgelegt.

Und das hänge meist von den regionalen Gegebenheiten ab: "Wer eine Brezel in Leipzig kauft, zahlt dafür auch weniger, als wenn er sie in München isst. Dort sind die Kosten extrem höher." Als Grund für die erhöhten Preise in Konstanz nennt er die teure Logistik. Hinzu kämen die aktuellen Herausforderungen beim Benzintransport. "Deswegen ist der Preisunterschied zurzeit deutlich", sagt Ley. Ob angesichts der Preise nur noch Geschäftskunden zum Tanken kämen, kann er nicht sagen.

Warum ist das Benzin zurzeit generell so teuer?

Verbraucher müssen an der Zapfsäule tief in die Tasche greifen. Das hat zwei Gründe: das Niedrigwasser und einen Handelsstreit. Nach Angaben des ADAC Südbaden ist der Transport des Treibstoffes wegen des niedrigen Wassers im Rhein schwierig. "Die Schiffe können oft nur halbvoll fahren", sagt Carl Heinz Schneider vom ADAC Südbaden. Der Transport muss nach Angaben des Mineralölwirtschaftsverbands deshalb verstärkt auf die Straßen und Schienen verlagert werden. "Das führt zu höheren Transportkosten", sagt Alexander von Gersdorff, Pressesprecher des Verbands.

"Allerdings überwiegt in Deutschland zur Zeit das Knappheitsproblem, so dass die Benzinpreise trotz niedriger Ölpreise gestiegen sind." Tankstellenbetreiber müssten angesichts der Engpässe und Logistikprobleme die Kraftstoffpreise anpassen, "sonst würden sie Benzin billiger verkaufen, als sie es eingekauft haben", sagt Alexander von Gersdorff. Außerdem verteuere der Handelsstreit zwischen den USA und dem Iran nach Angaben des ADAC die Rohöllieferungen nach Europa. Auch das führt zu höheren Preisen an den Zapfsäulen.

Ist das Tanken in der Schweiz günstiger?

Die Avia-Tankstelle in Tägerwilen und die Socar in Kreuzlingen locken derzeit mit Preisen um 1,40 Euro pro Liter Super und liegen damit deutlich unter dem deutschen Benzinpreis. Woran liegt das?

"In der Schweiz gibt es andere Steuersätze und andere Verteilermechanismen", sagt Schneider vom ADAC. Über die Zusammensetzung der Preise wollen die Tankstellen selbst keine Auskunft geben. Nach Angaben von Avia hingen diese aber von unterschiedlichen Faktoren ab. "Unsere elf Mitgliedfirmen setzen die Preise an der Säule individuell nach den konkreten Beschaffungspreisen und den regionalen Marktgegebenheiten fest", teilte das Unternehmen auf Anfrage des SÜDKURIER mit.

Wegen der niedrigeren Preise werden auch deutsche Kunden an die Schweizer Tankstellen gelockt. An beiden Tankstellen kann in Euro bezahlt werden, auch das Wechselgeld wird dann in der deutschen Währung zurückgezahlt.

Weder die Avia- noch die Socar-Tankstelle geben aber ihre Kundendaten heraus. Wie viele Deutsche dort täglich tanken, dazu wollen die Betreiber nichts sagen. Dass Deutsche dort tanken, ist aber gewiss: "Alle Tankstellen von Socar haben Kunden aus einem Einzugsgebiet rund um die Station", teilt Pressesprecher Anthony Welbergen auf Anfrage des SÜDKURIER mit. "Weil Kreuzlingen in unmittelbarer Nähe zu Deutschland liegt, umfasst die Kundschaft dort selbstredend auch deutsche Kunden."

Wie sind die Preise rund um Konstanz? Und wie weit lohnt es sich zu fahren?

Für Autofahrer lohnt sich der Weg in naheliegende Orte. Sowohl zu deutschen Tankstellen im Landkreis Konstanz als auch zu den Schweizer Nachbarn. Laut dem Vergleichsportal Clever Tanken kostet ein Liter Diesel in Öhningen 1,49, Super kostet 1,55. Auch an der MTB Tankstelle in Singen kostet der Diesel 1,49 Euro (Stand: 15.11.). In Konstanz-Dettingen beim Autohaus Schöneberger liegt der Diesel bei 1,61 Euro, Super bei 1,69 Euro (Stand: 16.11.).

Eine Beispielrechnung: Von Konstanz bis zur MTB Tankstelle in Singen sind es 62 Kilometer für die Hin- und Rückfahrt. Bei einem Verbrauch von sieben Litern pro 100 Kilometer liegt der Verbrauch für die Strecke bei 4,34 Litern. Der Liter Super an der Aral in Konstanz kostet 1,76 Euro. Wer dort sein Auto mit einem 40 Liter-Tank volltankt, zahlt daher 70,40 Euro. An der MTB zahlt er bei einem Preis von 1,49 pro Liter insgesamt 59,60 Euro und hat – bei der Rückkehr nach Konstanz – noch 35,6 Liter im Tank. Damit liegt der Literpreis unter Berücksichtigung der Fahrt bei 1,67 Euro.

Fazit: Der Weg nach Singen lohnt sich sogar für Konstanzer.

