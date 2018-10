Wirtschaft vor 2 Stunden

Extreme Preisunterschiede bei Sprit und Heizöl – Warum Verbraucher in Süddeutschland viel mehr zahlen müssen als im Norden

Die Energieversorgung Deutschlands ist angespannt. Die Bundesregierung zapft nun strategische Reserven an, weil insbesondere Niedrigwasser und der Ausfall einer wichtigen Raffinerie das Sprit- und Heizölgeschäft durcheinanderwirbeln. In Stuttgart kostet Heizöl mittlerweile 20 Cent mehr als in Hamburg