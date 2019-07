Wer vor einigen Wochen noch vom Sportzentrum in Kaltbrunn aus nach Allensbach laufen oder radeln wollte, der konnte sich schnell und bequem einfach zwischen den Kunst- und Naturrasenplätzen der Fußballer auf den Weg in Richtung Wald machen. Die kürzeste Strecke, dazu gut ausgebaut und schattig. Was will man mehr? Heute allerdings ist die Lage eine etwas andere. Ohne Umweg gibt es hier kein Durchkommen mehr. Die Anlagen sind nicht barrierefrei, ein mannshohes Tor versperrt den Weg.

Bild: Feiertag, Ingo

Irgendwie erinnert das an einen Gefängnishof oder die entmilitarisierte Zone zwischen den beiden Koreas. Auf der Gegenseite warnt ein Sackgassenschild davor, weiterzugehen.

Bild: Feiertag, Ingo

Warum aber wurden die Sportplätze eingezäunt? Doch nicht etwa, um Eintritt prellende Fußballfans besser abkassieren zu können? Oder um der Massen Herr zu werden, wenn SVA-Anhänger in Scharen zum Kreisliga-A-Derby gegen die SG Dettingen-Dingelsdorf II auf die Erdwalltribüne pilgern? Weit gefehlt.

Hier wurde ein Haufen Aufwand betrieben wegen einiger unverbesserlicher Hundebesitzer. Ihre Vierbeiner durften sich ungeniert dort erleichtern, wo sonst Zweibeiner um Punkte und Tore kämpfen. Die erste Verwarnung, quasi die Gelbe Karte, wurde ignoriert. Jetzt hat die Gemeinde Gelb-Rot gezückt und den Durchgang gesperrt. Nach Allensbach führt ein neu angelegter Pfad östlich des Kunstrasens.

Bild: Feiertag, Ingo

Denselben Umweg müssen nun übrigens auch die Gassigänger nehmen, denen es zu viel Arbeit war, die Hinterlassenschaften ihrer Liebsten wegzuräumen. Bleibt nur zu hoffen, dass jetzt nicht bald die spielenden Kinder am angrenzenden und unumzäunten Bolzplatz unter besch…eidenen Platzverhältnissen leiden müssen.