Konstanz vor 1 Stunde

Ein Dachs im Garten und die Hauskatze im Streit mit einem Marder: So sieht es aus, wenn Wildtiere Konstanz heimsuchen

An vielen Orten in Konstanz treiben sich Wildtiere herum, vor allem in der Nacht. Ein wissenschaftliches Fotoprojekt soll mit Hilfe von Bürgern das Verhalten der Tiere erforschen. Und nebenbei entstehen dabei amüsante Bilder.