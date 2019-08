Schweiz Innenminister Seehofer fordert verstärkte Kontrollen an den Schweizer Grenzen

Der Bundesinnenminister Horst Seehofer will nach dem Mord an einem Jungen am Frankfurter Bahnhof durch einen in der Schweiz lebenden Eritreer weitere Konsequenzen ziehen. Neben mehr Sicherheit an Bahnhöfen fordert er stärkere Kontrollen an den Grenzen zur Schweiz.