In einem sind sich die Konstanzer Kommunalpolitiker offenbar einig: Kultur darf auch in einer historischen Stadt nicht nur nach hinten gerichtet sein, sondern muss auch das Jetzt und das Morgen im Blick behalten. Der Kulturausschuss beschäftigte sich erneut mit der Frage, ob und wie das mittlerweile überregional bekannte und geschätzte Campus Festival an der Universität mit städtischen Geldern subventioniert werden solle.

Das Ob war schnell geklärt – das Wie ist nun entscheidend. „Dass die Veranstalter eine tolle Sache machen, ist klar“, sagt beispielsweise Gisela Kusche von der Freien Grünen Liste in Richtung Xhavit Hyseni, der als Inhaber der organisierenden Firma Nachtschwärmer-KN verantwortlich ist für das Festival. „Uns sind aber die Hände gebunden, wenn die Veranstaltung einen kommerziellen Charakter hat.“

Das Campus Festival soll ein Verein werden

Also steht seit rund einem Jahr eine Vereinsgründung im Raum. „Ich bin da etwas skeptisch, weil seither nichts passiert ist“, erklärt Holger Reile von der Linken Liste. „Eigentlich ist so etwas ja nicht schwierig, das sind lediglich zwei, drei Schritte.“

Xhavit Hyseni klärt auf SÜDKURIER-Nachfrage auf: „Wir werden uns am 13. Dezember mit Bürgermeister Andreas Osner und Kulturamtsleiterin Sarah Müssig zusammensetzen und eine gemeinnützige Institution gründen.“ Er möchte das Campus Festival als nichtprofitable Veranstaltung durchführen, „da so viele ehrenamtlich engagierte Menschen und städtische Einrichtungen wie das Jugendamt involviert sind“.

Daneben möchte er sein Unternehmen mit gewinnbringenden Veranstaltungen wie gehabt führen. „Ich muss ja von irgendetwas leben“, wie er lächelnd sagt.

FDP-Stadtrat Heinrich Everke zeigt seine Hochachtung vor dem, was da seit ein paar Jahren an der Uni stattfindet: „Das Festival ist super gewachsen und bietet sehr viel für den kleinen Geldbeutel“, sagt er. „Wir waren bereit, 100.000 Euro für das Zeltfestival auszugeben. Dann sollte uns das Campus Festival 25.000 Euro wert sein. Großes Kompliment an die Veranstalter.“

25.000 Euro Absicherung winken – wenn das Festival dann gemeinnützig ist

Die Unterstützung aus dem Ausschuss ist überwältigend: Einstimmig fiel das Votum aus, das Campus Festival zunächst mit 10.000 Euro zu unterstützen und die weiteren angefragten 15.000 dann zu gewähren, wenn die Gemeinnützigkeit nachgewiesen ist. Der Gemeinderat entscheidet im Dezember darüber.

Der Veranstalter muss das Geld zurückzahlen, das er nicht zur Deckung der Kosten benötigt – also ist der Betrag als eine Art Rettungsschirm zu verstehen. „Damit hat der Kulturausschuss mehrere tausend Jugendliche in Konstanz glücklich gemacht“, freut sich Xhavit Hyseni. „Das Festival ist mir eine absolute Herzensangelegenheit, das es im studentischen Umfeld geboren und gewachsen ist."

Das nächste Campus Festival findet am 31. Mai und 1. Juni 2019 statt. „Am Montag kommender Woche können wir erste Künstler bekannt geben“, so Xhavit Hyseni.