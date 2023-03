Zwei Verletzte und zusammenrechnet 15.000 Euro Schaden an zwei Fahrzeugen – das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls vom Montag, 27. März, auf der Bundesstraße 33. Darüber informiert die Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz in einer Mitteilung. Eine Aufnahme im Krankenhaus war laut Polizeiangaben für die Verletzten nicht nötig, doch eines der Autos ist schrottreif.

Was ist hier passiert? Laut Polizeiangaben war eine 25-Jährige gegen 16 Uhr auf der B33 in Richtung Konstanz unterwegs. An der Ampel zur Westtangente kurz vor dem Konstanzer Flugplatz musste sie an der roten Ampel verkehrsbedingt mit ihrem BMW anhalten.

Ein 79-jähriger Golf-Fahrer, der hinter ihr gefahren war, bemerkte das aber zu spät und prallte in das Heck des Autos der 25-Jährigen. Durch die Kollision wurde der BMW mehrere Meter nach vorne geschleudert. Sowohl die 25-Jährige als auch 79-Jährige wurden durch den Auffahrunfall verletzt. Eine Aufnahme in ein Krankenhaus war jedoch laut Polizeiangaben nicht nötig.

Zwar hatten die beiden Fahrer Glück, doch ihre Wagen wurden stark beschädigt. So entstand an dem nicht mehr fahrbereiten VW, der abgeschleppt werden musste, ein Schaden von rund 8000 Euro. Den Schaden am BMW schätze die Polizei auf rund 7000 Euro.