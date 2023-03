Ein Autofahrer fährt einem anderen ins Heck und löst damit eine verhängnisvolle Kettenreaktion aus: Bei einem Auffahrunfall auf der Schänzlebrücke ist es am Donnerstagmorgen, 23. März, zu einer Kollision mit mehren beteiligten Autos gekommen. Wie das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressenotiz mitteilt, wurden dabei fünf Fahrzeuge beschädigt. Es entstand ein hoher fünfstelliger Schaden.

Laut Polizeiangaben war ein 52-Jähriger mit seinem Kia auf der Brücke in Fahrtrichtung Schweiz unterwegs. An der Kreuzung zur Gartenstraße prallte der Kia dann in einen an der dortigen Ampel stehenden Opel eines 31-Jährigen. Dieser musste dort verkehrsbedingt warten.

Kia auf Opel – auf Citroen – auf Suzuki – auf VW

Durch den Zusammenstoß prallte im Anschluss der Opel gegen einen davorstehenden Citroen, dieser wiederum auf einen Suzuki und dieser dann auf einen VW Golf. Einige der in den Unfall verwickelten Autofahrer kamen wohl mit dem Schrecken davon.

Die 31 Jahre alte Fahrerin des Suzukis und der 35-jährige Golf-Fahrer erlitten jedoch Verletzungen. Sie wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei auf rund 30.000 Euro.