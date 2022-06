Das hätte schlimm ausgehen können: Ein 72-jähriger Mann hat am Dienstagvormittag, 14. Juni, an der Kreuzung am Zähringerplatz die Kontrolle über sein Auto verloren. Zum Glück kam niemand zu Schaden.

Wie das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressenotiz schreibt, kam der Skoda-Fahrer von der Wollmatinger Straße, um auf dem Zährigerplatz nach links in die Allmannsdorfer Straße abzubiegen. Ein vor ihm fahrendes Auto bremste während des Abbiegens ab.

Der Senior wollte das ebenfalls tun, rutschte dabei jedoch vom Brems- auf das Gaspedal ab. Daraufhin macht der Wagen einen Satz über eine Verkehrsinsel und stieß anschließend gegen einen Ampelmast. Durch den Aufprall lösten die Airbags des Skodas aus; der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in die Klinik.

Am Auto entstand ein Schaden von rund 8000 Euro – ein Abschleppdienst kümmerte sich um den total demolierten Wagen. Nicht beziffern konnte die Polizei, wie hoch der Schaden an dem Ampelmast ist.