Die kaputten Jalousien an der Korbinian-Brodmann-Grundschule in Liggersdorf sind ein Ärgernis: für diejenigen, die aktuell keine Beschattung haben, aber auch für die, die nun für neue Jalousien sorgen müssen, also die Gemeinde. Ausgiebig ist über dieses Thema im Gemeinderat bereits im Mai dieses Jahres beraten worden – eine weitere Beratung und ein Beschluss erfolgten in der jüngsten Sitzung.

Haushalt wird geändert

Gespräche, die der Hohenfelser Bürgermeister Florian Zindeler diesbezüglich führte, ergaben Folgendes: Ersatzartikel für die Außenjalousien müssten wohl über den ursprünglichen Hersteller beschafft werden, was problematisch sei. Der Gemeinderat stimmte darum dafür, den damaligen Auftragnehmer, die Firma Kellhofer aus Worblingen, mit der Besorgung der Ersatzteile zu beauftragen.

Innenjalousien könnten zwar theoretisch losgelöst davon betrachtet werden, jedoch ist das Angebot der Firma Kellhofer auch hier wirtschaftlicher. So erhält nun die Firma Kellhofer den Auftrag sowohl für die Erneuerung und Reparatur der Außenjalousien als auch der fünf Innenjalousien für einen Angebotspreis von 4112,96 Euro. Da im Haushaltsjahr 2022 für derartige Maßnahmen nur begrenzte Mittel vorgesehen wurden, wird eine Änderung bei den Haushaltsstellen vorgenommen.

An den Paneelen können Bilder angebracht werden

Beim Thema Wandpaneele, die angeschafft werden müssen, um die schlechte Akustik in mehreren Klassenräumen zu verbessern, hatte sich das Lehrerkollegium der Grundschule im Nachgang zur Sitzung im Mai dieses Jahres beraten. Es sprach sich nun ganz klar für die vorgestellten Paneele Akusto Wall C plus Akusto Extra Bass aus. Die Begründung ist, dass man dort etwas anpinnen kann und die Wand, auch wenn sie mit den Paneelen bebaut ist, trotzdem nutzbar bleibt.

Florian Zindeler sagte, diese Paneele seien zwar teurer, nicht ganz so schön, aber dafür robuster und flexibler, da Bilder angebracht werden können. Ansonsten habe man in der Klasse eine tote Wand. Rat Karl Schmid (FUW) sagte dazu: „Grundschulen leben davon, ihre Räume zu gestalten und Dinge an die Wände zu heften. Und wenn sie es dann trotzdem machen, obwohl das Material nicht geeignet ist, dann ist das nachteilig.“ Der Gemeinderat stimmte schließlich der Beschaffung der Akustikwandpaneele Akusto Wall C plus Akusto Extra Bass bei der Villinger Firma Stegmaier für den Angebotspreis von 4257,91 Euro zu.