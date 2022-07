In der Gemeinde Hohenfels regt sich Verärgerung, denn bei der aktuellen Fortschreibung der Rad- und Gehwege bis zum Jahr 2026 ist offenbar keine Erweiterung oder Perspektive für die Gemeinde Hohenfels eingeplant. Dies antwortete Landrat Zeno Danner auf eine Anfrage der Gemeindeverwaltung, wie Bürgermeister Florian Zindeler in der jüngsten Gemeinderatssitzung erklärte.

Situation an Rad- und Gehwegen war immer wieder Thema

Immer wieder war in den vergangenen Jahren die Rad- und Gehwegesituation entlang von Landes- und Kreisstraßen in der Gemeinde Thema im Rat. Und darum hatte man nun von der Landesverwaltung wissen wollen, wann Hohenfels beim Lückenschluss berücksichtigt wird.

Rätin Daniela Jage (BLH) sagte: „Wir müssen sehen, dass wir an dem Thema dran bleiben. Denn Anschlussstellen in andere Gemeinden sind sehr wichtig.“ Und Rat Karlheinz Lehmann (FUW) betonte: „Ich priorisiere die Strecke nach Mühlingen, aber auch nach Sigmaringen rüber, das ist die kürzeste Strecke, damit man den ÖPNV nutzen kann, um zum Beispiel mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Überlingen ins Kino zu kommen.“

Ratsmitglied Günter Leute (BLH) hob die Dringlichkeit des Themas in Bezug auf gefährliche Straßensituationen hervor: „Ich kann Ihnen mehrere Orte nennen, wo es für Radfahrer hier lebensgefährlich werden kann, zum Beispiel an der Kuppe zwischen Deutwang und Kalkofen.“

Gemeinde will nun konkrete Forderungen stellen

Bürgermeister Florian Zindeler fasste zusammen, dass es aktuell dringlich sei, konkrete Forderungen zu stellen. Er sagte, die mittelfristige Perspektive sei wichtig und skizzierte den Räten die wichtigsten Schritte, die nun folgen sollten. „Ich denke nicht, dass wir heute eine Entscheidung treffen müssen, aber die Sache muss in Gang kommen. Wir müssen das definieren, was wir fordern. Hierzu sollte es im Herbst eine gesonderte Klausur geben“, so Zindeler.

Das Gremium vereinbarte, die Streckenabschnitte zu priorisieren und schlagkräftige Argumente zu sammeln. Der Wunsch ist, dass konkrete Maßnahmen in den mittelfristigen Investitionspaketen berücksichtigt werden.