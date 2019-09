von Jan Riebesehl

Die Umbau von Schloss Hohenfels geht weiter – und das zeigt sich auch immer wieder im Gemeinderat. Während der jüngsten Sitzung des Gremiums lag ein Bauantrag für den Zeiserhof auf dem Gelände des Schlosses vor. Dabei handelt es sich um das unter Denkmalschutz stehende Fachwerkgebäude, das gleich links in der Einfahrt steht. Obwohl dies außerhalb des eigentlichen Areals des Schlosses ist, gehört es dennoch zur Gesamtanlage und wurde von der Internatsschule Schloss Salem genutzt, als diese noch ihre Unterstufenschüler in Schloss Hohenfels untergebracht hatte. Der jetzige Besitzer des Schlosses, der Verein Eos-Erlebnispädagogik mit Sitz in Freiburg, baut das Anwesen zu Tagungszentrum und Schullandheim um. Der Zeiserhof soll zu einem Gruppenhaus werden. Hier werden in Zukunft Gäste untergebracht, die als Gruppe anreisen und für eine begrenzte Zeit die Erlebnispädagogik erfahren wollen.

Ein recht vielfältiges Angebot ist schon ausgearbeitet und aus Broschüren ersichtlich. Nun werde mit der Umgestaltung des Zeiserhofs, nachdem der Denkmalschutz die Pläne genehmigt hat, ein weiteres Gebäude in seiner äußeren Erscheinung saniert werden, innen jedoch werde es auf heutige Standards aufgearbeitet werden, ohne den Gesamteindruck zu zerstören, wie ein Sprecher des Vereins aus Nachfrage sagte. Wann der Zeiserhof seiner neuen Aufgabe als Schullandheim übergeben wird, ist offenbar noch nicht ganz klar. Doch man hofft, dass sich während der Bauarbeiten keine unvorhergesehene Probleme auftun.