Zu einem illegalen Autorennen kam es am Sonntag gegen 10.50 Uhr auf der A81 im Bereich Hilzingen in Richtung Autobahnkreuz Hegau. Wie die Polizei am Montag mitteilt, lieferten sich circa zehn hochmotorisierte Fahrzeuge mit schweizerischen Zulassungen ein Rennen. Dabei bremsten zwei Audis den nachfolgenden Verkehr auf etwa 60 Stundenkilometer runter, um anschließend ein Beschleunigungsrennen zu fahren. Dabei sei es zu zahlreichen Verkehrsdelikten und Gefährdungen gekommen, konkret nennt die Polizei Nötigungen und verbotenes Rechtsüberholen.

Die dafür genutzten Automodelle sind ebenso teuer wie PS-stark: Ein R8 mit aktuellem Listenpreis ab 149.000 Euro hat mindestens 570 PS, das zweite Fahrzeug war demnach ein RS3, dessen 400 PS ab 61.500 Euro zu haben sind. Anfang Mai war es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen, dabei hatten sich zwei Autos mit Schweizer Kennzeichen ein Rennen geliefert.

Autos wurden kontrolliert, aber nicht eingezogen

Die Autos fuhren weiter in Richtung Stuttgart und konnten im Bereich Rottweil kontrolliert werden, nachdem auch dort Rennverhalten und Gefährdungen gesichtet wurden. Die Autofahrer durften nach der Kontrolle aber weiterfahren: Sofortmaßnahmen wie das Einziehen von Fahrzeugen habe die Staatsanwaltschaft abgelehnt, wie das Polizeipräsidium Konstanz auf Nachfrage erklärt. Die Autofahrer erwarte aber ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Mit Hilfe von Zeugenaussagen soll nun das gesamte Geschehen ermittelt werden, dabei erhofft sich die Polizei auch Hinweise zu den acht weiteren Autofahrern. Auch Bilder oder Videos könnten nützlich sein, wie der Polizeihauptkommissar Harald Klaiber vom Führungs- und Lagezentrum des Präsidiums Konstanz auf Nachfrage erklärt. Wer etwas beobachtet hat und durch das Fahrverhalten der Gruppe gefährdet wurde, kann sich mit Hinweisen melden beim Autobahnpolizeirevier Mühlhausen-Ehingen unter Telefon 07733 99600.