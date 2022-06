Am Donnerstagabend ist es auf der Autobahn 81, auf Höhe Hilzingen, zu einem Aquaplaning-Unfall gekommen, teilt das Polizeipräsidium Konstanz mit. Ein 49-jähriger Peugeot-Fahrer sei auf der A 81 in Richtung Kreuz Hegau unterwegs gewesen. Auf regennasser Fahrbahn sei der Mann mit seinem Auto gegen die Bordsteinbegrenzung der Mittelschutzplanke, wobei der Reifen aufgerissen sei.

Fahrer musste durch Rettungsdienst behandelt werden

In der Folge schleuderte der Peugeot über beide Fahrspuren, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Wildzaun und prallte schließlich frontal gegen einen Baum, heißt es im Polizeibericht. Der 49-Jährige habe glücklicherweise nur leichte Verletzungen und habe lediglich vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden müssen.

Am Auto, das abgeschleppt werden musste, sei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 40.000 Euro entstanden. Den Schaden an den Schutzplanken, dem Wildzaun und dem Baum schätzte die Polizei auf rund 4.000 Euro. Die rechte Fahrbahn sei während der Unfallaufnahme gesperrt gewesen.