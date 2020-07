Am Samstagmorgen kam es gegen 9.50 Uhr zu einem größeren

Brandgeschehen in Hilzingen im Landkreis Konstanz. In der Staufenstraße brach in

einem Haus ein Feuer aus, welches sich schnell im gesamten Gebäude ausbreitete

und auch auf ein danebenstehendes Wohnhaus erstreckte. Ein Großaufgebot der

Feuerwehr sorgte dafür, dass der Gebäudebrand gelöscht werden konnte und ein

Übergreifen auf weitere Gebäude verhindert wurde. Die Ermittlungen der Polizei

vor Ort ergaben sehr schnell ein klares Bild.

Ein Großaufgebot der Rettungskräfte ist beim Brand im Einsatz und lockt auch Zuschauer. | Bild: Bittlingmaier, Albert

Als Brandausbruchstelle konnte die Wohnung einer syrischen Großfamilie lokalisiert werden, der elfjährige Sohn der Familie handelte beim Anzünden von Papier offensichtlich fahrlässig und verlor

die Kontrolle über das Feuer schildert die Polizei. Der Junge habe noch rechtzeitig die restlichen

Familienmitglieder warnen und das Gebäude verlassen können. Hierbei erlitt der Elfjährige eine leichte Kopfverletzung, weiterhin wurden alle Familienmitglieder ins Klinikum Singen verbracht, um zu klären, ob giftige Rauchgase zu einer Gesundheitsbeeinträchtigung führten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei bestätigten die Angaben, sodass die Polizei für das Brandgeschehen definitiv eine Ursache von außen oder gar einen fremdenfeindlichen Hintergrund ausschließen kann.

Der Hilzinger Bürgermeister Holger Mayer bedankt sich für den guten Einsatz der Feuerwehrleute von Hilzingen und den Abteilungen sowie den Kameraden aus Singen. | Bild: Bittlingmaier, Albert

Zur Schadenshöhe können zum aktuellen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden, er wird aber sicherlich mehrere 100.000 Euro betragen. Zur Betreuung der betroffenen Hausbewohner wurden Maßnahmen eingeleitet und eine Notunterkunft organisiert. Die Feuerwehr Hilzingen war zusammen mit den Abteilungswehren Riedheim, Duchtlingen und Weiterdingen unter der Einsatzleitung von Heiko Jäckle mit 80 Mann und sieben Fahrzeugen im Einsatz. Unterstützung leistete die Feuerwehr Singen mit ihrer großen Drehleiter.

Bürgermeister an Einsatzstelle

Vor Ort machte sich auch Bürgermeister Holger Mayer ein Bild vom Brand und den Löscharbeiten, die etwa anderthalb Stunden dauerten. Er zeigte sich froh, dass keine Menschen zu Schaden kamen.