von Ingeborg Meier

Freunde barocker Orgelklänge sollten sich die Sonntagabende im Juni freihalten. Denn nach einer zweijährigen Corona-Zwangspause kann zur Freude der Organisatoren aus den Reihen der katholischen Kirchengemeinde Hilzingen und des Kirchenbau-Fördervereins der Hilzinger Barocksommer wieder durchgeführt werden.

Konzerte mussten 2020 abgesagt werden

Die beliebte Orgelkonzert-Reihe im wunderschönen Ambiente der Hilzinger Peter-Thumb-Kirche glänzt in diesem Jahr auch wieder mit Musikern aus dem internationalen Raum. Die teilnehmenden Organisten mussten nicht neu gewonnen werden. Sie alle hatten schon für den Barocksommer 2020 zugesagt, der dann pandemiebedingt abgesagt werden musste.

Sie kommen nun gerne, um die Orgel in der Hilzinger Pfarrkirche zu spielen. Wie der Bezirkskantor Georg Koch ausführt, sei diese ein besonderes Instrument. Er und die studierte Kirchenmusikerin Andrea Jäckle zeichnen für den musikalischen Bereich der Veranstaltungen verantwortlich und bestreiten zudem auch beide ein Konzert.

Innenleben wurde 2017 erneuert

Das Orgel-Gehäuse ist noch das ursprüngliche, barocke von 1750. Seit 2017 passen auch das Innenleben und das Klangbild wieder dazu. Im Zuge der Kirchenrenovierung wurde das gesamte aus den 1960er Jahren stammende Vorgänger-Instrument von einer belgischen Manufaktur erneuert.

„Von den Pfeifen bis hin zu den Blasbälgen vollständig in historischer Machart und nach historischen Vorbildern“, führt Koch aus. Das Resultat ist zu hören: Die Orgel habe einen wunderschönen Klang mit weichen, runden, nicht zu spitzen Klangkronen, beschreibt Andrea Jäckle.

Die Termine des Barocksommers 2022

Am 5. Juni spielt Poul Skolstrup Larsen „Musik aus dem Norden“. Am 12. Juni konzertiert Luc Ponet. Am 19. Juni ist Georg Koch mit „Bach und Söhne“ an der Reihe. Am 26. Juni musizieren Andrea Jäckle (Orgel) und Nicole Hechrath-Accurso (Flöte). Die Orgelkonzerte beginnen jeweils um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, ein Spendenkässle steht bereit.