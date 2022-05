Hilzingen-Schlatt a.R. vor 1 Stunde Der erste Schritt zum neuen Feuerwehrgerätehaus in Schlatt am Randen ist gemacht Der Spatenstich für das neue Gebäude ist nicht nur für die Feuerwehrmänner des Hilzinger Teilortes etwas besonderes. Denn es ist auch das erste eigenständige Hochbauprojekt des Ortes seit der Eingemeindung.

So soll das neue Feuerwehrgerätehaus in Schlatt am Randen aussehen, wenn es denn steht. Noch ist es bis dahin ein langer Weg. | Bild: Architekturbüro Binder