Die Kritik wird lauter, der Ton schärfer. In Gottmadingen liegen die Nerven blank. Nachdem gleich zu Beginn des neuen Schuljahres wieder zwei Triebwagen der Deutschen Bahn ausgefallen sind und die Transportkapazität für die zahlreichen Schüler aus Gottmadingen und Gailingen nicht ausreicht, um rechtzeitig zum Unterricht in die Singener Schulen zu kommen, ist die Geduld mit der DB erschöpft. Auch die jüngsten Entschuldigungen des Konzernbevollmächtigten Thorsten Krenz führen nicht mehr zur Beruhigung. Die angebotene Lösung, mit zwei Bussen ab Bietingen und Sicherheitsleuten der Bahn das morgendliche Pendler-Chaos am Bahnhof Gottmadingen zu entschärfen, hält der Bürgermeister Michael Klinger für inakzeptabel. Für ihn ist das Maß längst voll.

Gottmadingen Endlich: Die Bahn befördert Gottmadinger Schüler jetzt mit dem Bus direkt zu den Singener Schulen Das könnte Sie auch interessieren

Vorwürfe direkt an den Minister

Mit einem scharfen Schreiben wendet er sich jetzt direkt an den Verkehrsminister des Landes Baden-Württemberg, Winfried Hermann. Klinger zitiert aus den Akten, listet auf, was von Gottmadinger Seite in der Vergangenheit alles unternommen wurde, um auf die wiederholten Probleme bei der Schülerbeförderung aufmerksam zu machen und beklagt die fehlende Reaktion von Seiten des Ministeriums. Die Gemeinde fühlt sich schlicht im Stich gelassen. Auch auf die Resolution des Gemeinderates vom November 2019, in der konkrete Fragen zum Umgang mit dem Versagen der Deutschen Bahn gestellt wurden, habe er bis heute keine Antwort erhalten. Klinger will von Hermann wissen, welche Strafen die Bahn bei Schlechtleistung oder bei komplettem Zugausfall zu erwarten hat und warum das Land als Auftraggeber der Bahn noch keine Kündigung des Vertrages angedroht hat.

Gottmadingen/Gailingen Chaos am Bahnsteig in Gottmadingen: Schüler und Pendler werden stehen gelassen. Jetzt macht die Politik Druck auf die Bahn Das könnte Sie auch interessieren

Dauerproblem vermiest Lust auf ÖPNV

Der Bürgermeister macht deutlich, dass er Verständnis für Zugausfälle in Sondersituationen hat. Ihm geht es in seiner Beschwerde um die Regelmäßigkeit, mit der die Bahn ihre Leistungen nicht erfülle. An dem Minister schreibt er: „Wir tun als Kommune sehr viel dafür, öffentlichen Personennahverkehr zu fördern.“ Diese Bemühungen, Menschen zum Umstieg zu bewegen und damit etwas für den Klimaschutz beizutragen, würden torpediert und zunichtegemacht, weil die Berufspendler aufgrund fehlender Verlässlichkeit wieder aufs Auto umstiegen und Eltern ihre Kinder wieder mit dem Auto nach Singen in die Schulen brächten.

Sie müssen zurückbleiben. Weil ein Triebwagen der DB ausgefallen ist, können nicht alle Fahrgäste von Gottmadingen nach Singen transportiert werden. Die Geduld ist erschöpft. | Bild: Tesche, Sabine

Krasse Vermutung

Angesichts des von der Bundespolizei geschilderten Gefahrenpotenzials durch das Gedränge unter Corona-Pandemie-Bedingungen fordert Klinger den Minister dazu auf, den Druck auf die Bahn zu erhöhen. Am Morgen hatte er von der Bundespolizei erfahren, dass sich die Lage durch einen weiter Zugausfall noch mal verschärfen werde. Wenn stimmt, was der SÜDKURIER-Leser Oliver Geißinger in seiner E-Mail vermutet, dass die Bahn ihre Triebwagen lieber an andere Gesellschaften vermietet, statt sie für Ersatz auf den eigenen Strecken zu sorgen, wäre das mehr als ein Grund für den Verkehrsminister, akut einzuschreiten.