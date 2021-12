von Albert Bittlngmaier

7.19 Uhr am Gottmadinger Bahnhof. Der rote Zug der Deutschen Bahn rollt aus Richtung Schaffhausen an. Zahlreiche Menschen, vorwiegend Schüler, suchen sich im dichten Pulk einen guten, weil schnellen Einstiegsplatz. Die letzten Fahrgäste zwängen sich noch rechtzeitig in die Waggons. Dort stehen und sitzen die Personen hautnah beieinander, wenn auch den Corona-Verordnungen folgend mit Masken. Die beständigen Szenen am Gottmadinger Bahnhof und in den Zügen haben in Corona-Zeiten nichts von ihrem Schrecken verloren. Ab dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember soll ein Doppelstockzug für Entlastung sorgen. Er verkehrt laut Fahrplan sechs Minuten früher als die bisherige Regionalbahn, die weiterhin die Linie Schaffhausen-Singen via Gottmadingen bedienen soll.

Dichtes Gedränge herrscht unter den Fahrgästen, überwiegend Schüler, die mit dem Zug frühmorgens von Gottmadingen nach Singen fahren wollen. | Bild: Bittlingmaier, Albert

Deutliche Verbesserung: „Geduld üben“ ist nun laut Gottmadingens Bürgermeister Michael Klinger noch wenige Tage angesagt. Und er ruft vor allem die Schüler dazu auf, den geräumigen Interregio-Express der Linie Basel-Ulm mit Sonderhalt in Gottmadingen zu nutzen. Der Bürgermeister kämpft aufgrund der misslichen Lage und vieler Beschwerden seit Jahren um eine deutliche Verbesserung. Dazu verfasste er zahlreiche Schriftstücke, die er an die Deutsche Bahn und das Verkehrsministerium Baden-Württemberg, dem Besteller der Züge für die Linie Schaffhausen-Singen, sendete. Und davon blieben laut Klinger viele Schreiben unbeantwortet. Dennoch stellen sich durch die Beharrlichkeit Erfolge ein, wie der weitere Schülerzug, den auch Pendler nutzen können.

Wegen der Enge müssen Schüler stehend die 1. Klasse benützen. | Bild: Andreas Hühner

Qualität soll Vorrang haben: Das baden-württembergische Verkehrsministerium widerspricht Klinger: „Die Neuausschreibung läuft auf Hochtouren. Der Zuschlag wird spätestens im zweiten Quartal 2022 erfolgen. Dieser wird nicht nur anhand des Preises erteilt, sondern es werden auch qualitative Aspekte bei der Wertung der Angebote berücksichtigt“, erklärt Pressesprecher Tobias Schick.

Marcel Theiler, der in der benachbarten Schweiz bei einer Firma Öffentlichkeitsarbeit betreibt und beim grenzüberschreitenden Slow-up das Organisationskomitee leitet, prangert die Zustände an. „Die Deutsche Bahn fährt oft unpünktlich. Und viele Züge fallen aus“, wettert Theiler. Zudem seien die Waggons schmuddelig. Er fordert deshalb, dass die Schweizerische Bundesbahn (SBB) auf den von der DB bedienten Linien einen permanenten Schnellbus zur Verfügung stellt. Die SBB fährt nur die Verbindung Schaffhausen-Thayngen, früher ist sie bis nach Singen verkehrt. Viele Baustellen: „Das Verkehrsministerium arbeitet mit Hochdruck an Verbesserungen auf der gesamten Südlinie, wo es noch Probleme gibt, wie durch fehlende Elektrifizierungen. Im Besonderen soll es aber schnelle Verbesserungen der Verbindung Schaffhausen-Singen geben. Und dabei ist der Einsatz des Doppelstockzuges ein erster wichtiger Schritt“, erklärt die Grünen-Abgeordnete Dorothea Wehinger. Bei der Neuausschreibung sei etwas Geduld gefragt. Das Verkehrsministerium werde sich um eine gute Lösung bemühen. Alternativ sei eine Vergabe an die SBB denkbar. Bei der vorigen Ausschreibung sei die SBB beim Angebot aber wesentlich teurer als die Deutsche Bahn gewesen.