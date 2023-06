Der SC Gottmadingen-Bietingen (Go-Bi) hat den langjährigen Funktionär Rudi Endres vor seinem letzten Saisonspiel gegen den FC Bad Dürrheim auf dem Sportplatz Katzental verabschiedet. Das Landesligateam bescherte Endres, viele Jahre auch Stadionsprecher, einen 6:0-Kantersieg. „Eine Legende verlässt das Gelände“, brachte Christian Schopper, der erste Vorsitzende des SC Gottmadingen, den großen Einsatz von Rudi Endres auf den Punkt. „Ohne ihn wäre der SC Gottmadingen-Bietingen heute nicht, was er ist“, betonte Schopper.

Rudi Endres sei 26 Jahre in der Vorstandschaft des Vereins aktiv gewesen und habe alle Höhen und Tiefen miterlebt. „Bei der bekannten Go-Bi-Party mit teils mehr als eintausend Besuchern stand er an der Eintrittskasse wie ein Fels in der Brandung, unermüdlich bis zum Schluss, trotz Poppele-Virus“, so Schopper süffisant. Rudi Endres engagiert sich auch seit vielen Jahren bei der Singener Poppele-Narrenzunft als Treiber des „Hoorigen Bären“. In seiner Funktion als Kassier des Vereins SC Gottmadingen-Bietingen habe er mal die Gasrechnung vom eigenen Konto bezahlt, bis der Verein wieder Geld hatte, berichtete Schopper.

„Rudi Endres ist das in Person, was man heute Ehrenamt nennt – schon fast ein halbes Jahrhundert“, lobte Schopper den Mann, der auf eigenen Wunsch sein großes Engagement beendet. Endres war Gründungsmitglied des SC Gottmadingen-Bietingen im Juni des Jahres 1992. Zuvor führte er als erster Vorsitzender den FC Bietingen. Nach dessen Aufstieg in die Bezirksliga kam die Fusion mit dem FC 08 Gottmadingen zustande, der in den neuen Verein SC Gottmadingen-Bietingen mündete. Endres war in den Jahren 1992 bis 1996 erster Vorsitzender von Go-Bi, danach bis zum Jahr 2000 Vize. Anschließend übernahm er bis zum Jahr 2007 das Amt des Kassiers und übte weitere Funktionen aus, wie als Pressewart und Mitglied des Spielausschusses. Endres hat die Spielberichte von Go-Bi regelmäßig für den SÜDKURIER verfasst. Er ist Ehrenmitglied des SC Go-Bi.