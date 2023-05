25.000 Menschen waren am Sonntag auf den Straßen des Hegau und im angrenzenden Kanton Schaffhausen unterwegs – und zwar mit dem Fahrrad, auf Inline-Skates und zu Fuß. Denn es war wieder Zeit für den Slow-up Schaffhausen-Hegau, der in diesem Jahr zum 17. Mal stattfand.

Für die sportliche Großveranstaltung waren 38 Kilometer Straße für den normalen Verkehr gesperrt worden. Der Rundkurs führte grenzüberschreitend von Schaffhausen aus über Herblingen, Thayngen, Gottmadingen, Buch, Ramsen, Gailingen, Dörflingen und Büsingen wieder zum Ausgangspunkt zurück. Dabei konnten sich die Teilnehmer ihre eigene Strecke sowie ihr eigenes Tempo konzipieren.

Reichhaltiges Programm entlang der Strecke

Die Eröffnungsfeier fand am Sonntagmorgen auf dem Herrenacker in Schaffhausen statt. Nach der Begrüßung durch Marlis Pfeiffer, Präsidentin des Vereins Slow-up Schaffhausen-Hegau, und den Grußworten der beiden Schirmherren Patrick Strasser, Regierungsrat des Kantons Schaffhausen, und Zeno Danner, Landrat des Landkreises Konstanz, gab Kantonsratspräsident Diego Faccani um 10 Uhr den Startschuss und alle begaben sich gemeinsam auf den Rundkurs. Viele Stationen am Weg sorgten für Erfrischungen und Stärkungen.

In Gottmadingen erwartete die Fahrer ab 11 Uhr ein Bühnenprogramm mit Musik und Tanz. Schon am Vorabend gab es die traditionelle Eröffnung mit den Original Aussteigern auf dem Festplatz. Den ganzen Sonntag bewirteten die ansässigen Vereine die Gäste und Akteure und boten ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Viele Aktionen, wie Kletterwand oder Hüpfburg, forderten auch andere Bewegungsabläufe und viel Spaß an Bewegung.

Der Slow-up im nächsten Jahr Die 18. Austragung des Slow-up Schaffhausen-Hegau wird voraussichtlich am Sonntag, 26. Mai 2024, stattfinden. Im laufenden Jahr finden noch zwölf weitere Slow-ups in der Schweiz statt. Zu den Sponsoren gehören nationale und regionale Unternehmen ebenso wie der Landkreis Konstanz sowie Stadt und Kanton Schaffhausen. Informationen im Internet gibt es unter www.slowUp.ch.

Ideale Wetterbedingungen lockten sehr viele Freizeitsportler zum Slow-up Schaffhausen-Hegau. Das lokale Organisationskomitee zeigt sich über die erneut sehr hohe Teilnehmerzahl erfreut. Laut Komitee-Präsident Marcel Theiler war die Teilnehmerzahl in diesem Jahr mit etwa 25.000 unter den höchsten, seit es die Veranstaltung gibt. Das sei gerade am Sonntag des Himmelfahrts-Wochenendes sehr erfreulich. Die Menschen seien auch aus halb Baden-Württemberg angereist, so Theiler.

Aktiv mit dabei: Marlies Pfeifer, Präsidentin des Trägervereins, Alt-Bürgermeister von Gailingen Heinz Brennenstuhl und der amtierender Bürgermeister von Gailingen, Thomas | Bild: Ingrid Ploss

Und man habe sehr viele Reaktionen von Teilnehmern bekommen, die durchweg positiv gewesen seien. In den einzelnen Gemeinden herrschte einmal mehr während des ganzen Tages Volksfeststimmung für Jung und Alt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewegten sich mehrheitlich mit Fahrrädern, Inline-Skates oder zu Fuß fort.