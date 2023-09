In den frühen Morgenstunden ist es am Freitag zu einer Sachbeschädigung in der Hauptstraße in Gottmadingen gekommen. Gegen 4.30 Uhr warf laut Polizeibericht ein unbekannter Täter einen Pflasterstein in die Scheibe des Bistros 82 und richtete damit Schaden in noch nicht bekannter Höhe an. Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Telefon 07731 8880, entgegen.