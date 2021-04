Die ehemalige Metzgerei Jaser in der Lindestraße und das frühere dazugehörige Gasthaus Adler an der Ecke Linden- und Gartenstraße werden nicht abgerissen. In der Berichterstattung über die neue Gestaltung des gesamten Geländes wurde das leider missverständlich dargestellt. Abgerissen wird das ehemalige Autohaus Emminger in der Hauptstraße Ecke Lindenstraße und ein kleinerTeil der Metzgerei in der Gartenstraße. Das sind heruntergekommene Metzgerei Nebengebäude (Schlachtraum, Kühlraum, Zimmer für Gesellen).

Nicht aus einem Guss wirkt die Bebauung auf diesem Gelände wo sich ehemals das Autohaus Emminger befand. | Bild: Trautmann, Gudrun

Ein Zeugnis vom Wandel des Dorfes

Der Gemeinde Gottmadingen ist wichtig, das relativ schöne Adler-Gebäude an der Ecke Lindenstraße Gartenstraße zu erhalten. Metzgerei und Gasthaus wurden mit Städtebaufördermitteln des Landes und der Gemeinde saniert. Der Adler ist ein städtebauliches Zeugnis für den Wandel des Ortes im Zuge der Industriealisierung. Zuvor gab es nur typische Dorfgasthöfe. Mit dem Aufkommen der Arbeiterschaft im Zuge der Industriealisierung wuchs der Bedarf an eher städtisch geprägten Eck-Kneipen.