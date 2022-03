Der neunjährige Thai-Boxer Ernes Kurti aus Gottmadingen, der bei Ralf Hasenohr im Thai-Box Club Singen trainiert, kann bereits auf große Erfolge blicken. So erkämpfte er sich im vergangenen Jahr in Würzburg den zweifachen Internationalen Deutschen Meistertitel sowie in Rom zwei Vize-WM Titel. Voll motiviert trainiert er jetzt für die German Open, die Ende März in Arnsberg bei Dortmund stattfindet. Sein kleiner Bruder, der siebenjährige Esad Kurti tritt in die Fußstapfen seines großen Bruders und wird noch in diesem Jahr anfangen zu kämpfen. „Die Kurti-Brüder sind sehr fleißig und gehören fast schon zum Inventar des Thai-Box Club Singen, denn sie sind jeden Tag im Training“, lobt Trainer Ralf Hasenohr seine Schützlinge.